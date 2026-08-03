Alexandra Eala ha scritto una pagina storica nel mondo del tennis, conquistando il suo primo titolo WTA al Mubadala DC Open. La giovane filippina, di soli ventuno anni, ha trionfato in una finale combattuta contro la numero tre del mondo, Jessica Pegula, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-0. L'incontro decisivo, spalmato su due giorni a causa di un'interruzione per maltempo, ha visto Eala imporsi con una rimonta decisa e una performance straordinaria.

Questo successo rappresenta un traguardo senza precedenti per il suo paese: Alexandra Eala è infatti la prima giocatrice delle Filippine a sollevare un trofeo WTA.

Il suo percorso nel torneo è stato eccezionale, caratterizzato dall'eliminazione delle prime tre teste di serie – la stessa Pegula, Elina Svitolina e Naomi Osaka – oltre alla campionessa uscente Leylah Fernandez e all’oro olimpico Zheng Qinwen. Una settimana di pure ball striking e solida determinazione, che le ha permesso di superare anche le migliori ribattitrici del circuito grazie a una notevole efficacia al servizio e una grande forza mentale.

Le parole di Jessica Pegula: un'avversaria "insidiosa"

La finalista sconfitta, Jessica Pegula, ha espresso la sua ammirazione e le difficoltà incontrate nell’affrontare Eala. “È difficile giocare contro di lei. È mancina, colpisce bene la palla e ti attira con il suo servizio mancino”, ha dichiarato Pegula, aggiungendo: “L’ho vista spesso in palestra, credo che stia lavorando molto per diventare più forte e muovermi meglio, e penso che questi miglioramenti arriveranno con il tempo”.

La tennista statunitense ha inoltre elogiato la costante crescita e lo spirito competitivo della giovane avversaria: “È una grande colpitrice, una grande giocatrice e una grande combattente. Negli ultimi anni ha ottenuto buoni risultati e quest’anno sembra aver trovato maggiore continuità. Ha battuto molte delle migliori, me compresa”.

L'«Alex Army» e la passione dei tifosi filippini

Oltre ai risultati sul campo, Eala si è distinta per il suo carisma e la capacità di creare un legame speciale con il pubblico. Le sue partite sono state animate da un'ondata di entusiasmo, con numerosi tifosi filippini che l’hanno seguita e sostenuta calorosamente in ogni tappa del circuito mondiale. Questo fervente seguito, noto come «Alex Army», si è rapidamente affermato come una delle tifoserie più appassionate e vocali nel panorama del tennis contemporaneo, paragonabile a quelle che hanno accompagnato altri grandi campioni negli ultimi anni.

Con questa storica vittoria, Alexandra Eala non solo ha raggiunto il suo miglior piazzamento in carriera, salendo al ventesimo posto del ranking WTA, ma ha anche regalato un momento di grande orgoglio al tennis filippino. La sua affermazione a Washington segna una svolta significativa, proiettandola tra le protagoniste del circuito internazionale e ispirando una nuova generazione di atleti nel suo paese.