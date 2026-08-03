Le leggendarie sorelle Williams, Venus e Serena, si preparano a fare il loro atteso ritorno nel circuito del doppio professionistico. Hanno accettato una wild card per il prestigioso Cincinnati Open, un torneo che si svolgerà dall'11 al 23 agosto. Questa notizia segna un momento significativo per le due icone del tennis, che torneranno a collaborare sul campo dopo un periodo di assenza.

Il ritorno in campo e le aspettative

L'invito per il tabellone di doppio al Cincinnati Open è stato confermato, suscitando grande entusiasmo. Oltre alla partecipazione nel doppio, Venus Williams, sette volte campionessa Slam in singolare, ha ricevuto anche una wild card per il tabellone di singolare.

Insieme a lei, Sloane Stephens, vincitrice degli US Open nel 2017, e Taylor Townsend, hanno ottenuto un invito per il singolare, arricchendo il parterre del torneo.

L'impegno delle sorelle Williams a Cincinnati alimenta le speculazioni su un possibile obiettivo più grande: un ritorno al doppio anche agli US Open, il cui inizio è previsto per la fine del mese. Questa partecipazione potrebbe dunque rappresentare una tappa fondamentale nella preparazione per il grande Slam americano, dove le due campionesse hanno già scritto pagine importanti della loro storia.

Un passato glorioso e le sfide recenti

La carriera delle sorelle Williams nel doppio è costellata di successi straordinari. Hanno conquistato il titolo di doppio agli US Open nel 1999 e nel 2009, dimostrando una sinergia e una forza ineguagliabili.

Il loro palmarès vanta un record perfetto di 14 vittorie e 0 sconfitte nelle finali Slam di doppio, testimonianza della loro indiscussa superiorità. A ciò si aggiungono quattro medaglie d'oro olimpiche ciascuna, traguardo eccezionale che le pone tra le atlete più decorate.

Più recentemente, Venus Williams ha continuato a mostrare la sua competitività, raggiungendo i quarti di finale di doppio agli US Open lo scorso anno, in coppia con la talentuosa Leylah Fernandez. Serena Williams, invece, ha dovuto ritirarsi da Wimbledon a causa di un infortunio al ginocchio, subito in singolare contro Maya Joint.

Il significato di un ritorno atteso

Questo ritorno al doppio delle sorelle Williams è particolarmente significativo.

Le due campionesse avevano già ricevuto una wild card per il doppio a Wimbledon 2026, segnando quella che sarebbe stata la loro prima apparizione insieme dal 2022. La loro presenza a Cincinnati, e la potenziale partecipazione agli US Open, rappresenta non solo un'opportunità per rivedere una delle coppie più dominanti nella storia del tennis, ma anche un momento di grande interesse per l'intero panorama sportivo. Il loro impatto e la capacità di attrarre il pubblico rimangono immutati, rendendo ogni loro apparizione un evento da non perdere.