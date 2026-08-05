La Red Bull Cliff Diving World Series 2026 si appresta a vivere il suo epilogo mozzafiato in Italia. Dal 25 al 27 settembre, Polignano a Mare sarà il palcoscenico dell'ultima tappa stagionale, un appuntamento cruciale che assegnerà il titolo maschile. La Puglia si conferma così sede della gara conclusiva, in una delle location più suggestive e amate del circuito internazionale di tuffi. Con il titolo femminile già assegnato, l'evento pugliese si concentrerà interamente sull'incoronazione del campione maschile, promettendo grande spettacolo e adrenalina.

La Corsa al Titolo Maschile: Un Finale Incerto

La tappa precedente, disputata a Mostar, ha già regalato emozioni intense. Nel settore femminile, Rhiannan Iffland ha trionfato, conquistando il suo decimo King Kahekili Trophy consecutivo grazie a una prestazione eccezionale di 363,20 punti, superando le dirette avversarie Molly Carlson (361,60) e Xantheia Pennisi (345,80). La sua vittoria ha sigillato il titolo femminile con un anticipo significativo.

La competizione maschile a Mostar ha visto Constantin Popovici imporsi con un punteggio di 414,90, precedendo di stretta misura Aidan Heslop (414,80) e James Lichtenstein (411,10). Nonostante la vittoria di Popovici, la classifica generale maschile rimane estremamente aperta.

Aidan Heslop mantiene la leadership con 68 punti, seguito da vicino da James Lichtenstein con 57 punti e da Constantin Popovici con 55. Questa situazione di grande equilibrio riapre completamente la corsa al titolo maschile, trasformando l'ultima tappa di Polignano a Mare in un evento decisivo e imprevedibile, dove ogni tuffo e ogni punto potranno fare la differenza.

Polignano a Mare: Lo Scenario della Decisione Finale

Polignano a Mare, con le sue iconiche scogliere a picco sul mare e le piattaforme integrate armoniosamente nel paesaggio urbano, offrirà uno scenario unico e spettacolare per la decisione del King Kahekili Trophy maschile. L'atmosfera sarà, come sempre, elettrizzante, con il pubblico che si disporrà tra balconi, terrazze, spiagge e imbarcazioni, creando una cornice incomparabile per gli atleti.

La bellezza naturale e l'entusiasmo della folla rendono questa location una delle più amate e attese del circuito.

Dopo aver toccato località di fama mondiale come Bali, San Pietroburgo, Copenaghen e Mostar, la Red Bull Cliff Diving World Series 2026 concluderà il suo avvincente percorso proprio in Italia. Qui, sulle coste pugliesi, si scriverà l'ultimo capitolo di una stagione ricca di sfide e prestazioni straordinarie, dove la pressione sarà massima e solo il migliore potrà sollevare il trofeo.

La Red Bull Cliff Diving World Series: Un Circuito di Eccellenza Mondiale

La Red Bull Cliff Diving World Series è un prestigioso circuito internazionale di tuffi da scogliera, ideato nel 2009 e organizzato con la consueta maestria da Red Bull.

Le competizioni si distinguono per l'audacia e la precisione degli atleti, che si lanciano da piattaforme posizionate a notevoli altezze: tra i 26 e i 28 metri per gli uomini e tra i 19 e i 20 metri per le donne. Questo rende ogni tuffo un'impresa di straordinaria abilità e coraggio.

Polignano a Mare si conferma, ancora una volta, una delle tappe storiche e più apprezzate del circuito. La sua scelta ricorrente come sede di gara è motivata dalla sua intrinseca spettacolarità e dal suo contesto ambientale inconfondibile, che offre una combinazione perfetta di sport estremo e bellezza paesaggistica, catturando l'attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo.