Il maltempo sta profondamente alterando il calendario tennistico tra Stati Uniti e Canada, con piogge incessanti che hanno costretto gli organizzatori a posticipare numerosi incontri in tre tornei di rilievo. La situazione più critica si è registrata a Washington, dove le finali del torneo sono state rinviate a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La finale femminile, che vedeva contrapporsi Jessica Pegula e Alexandra Eala, è stata sospesa con l’atleta americana in vantaggio per 6-4 1-2. Parallelamente, la sfida per il titolo maschile tra Taylor Fritz e Rafael Jodar, inizialmente programmata per la giornata precedente, non ha potuto nemmeno prendere il via e si disputerà in serata.

Le due finali del torneo di Washington sono state rinviate alla giornata di oggi, lunedì 3 agosto.

I disagi si sono estesi anche in Canada, dove il Masters 1000 di Montreal e il WTA 1000 di Toronto sono stati ugualmente colpiti dalle intemperie. A Montreal, il programma ha subito notevoli ritardi, con diversi incontri rinviati. Tra questi spicca l’esordio dell’italiano Matteo Berrettini contro Mariano Navone, match che dovrebbe svolgersi nel corso della giornata odierna. Anche altri tennisti italiani sono in attesa di scendere in campo: Lorenzo Sonego affronterà Tallon Griekspoor, mentre Mattia Bellucci sfiderà Sebastian Baez. Entrambi questi incontri sono previsti per la serata italiana. Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, tuttavia, restano un’incognita, indicando la possibilità di ulteriori precipitazioni e rovesci.

Toronto: rinvii e l'impatto sugli italiani

Il caos generato dalla pioggia ha coinvolto anche il torneo di Toronto. Prima che l’intero programma della giornata precedente venisse cancellato, l’azzurra Lucrezia Stefanini era stata eliminata dalla colombiana Osorio. La partita tra Elisabetta Cocciaretto e Talia Gibson, invece, è stata posticipata e dovrebbe giocarsi oggi. Questi continui slittamenti stanno complicando significativamente la preparazione degli atleti, un fattore particolarmente critico in vista degli imminenti Us Open, un appuntamento di fondamentale importanza nella stagione tennistica internazionale.

Le sfide del calendario e la preparazione agli Us Open

La finale maschile di Washington, che ha visto il rinvio dello scontro tra Taylor Fritz e Rafael Jodar a causa del maltempo, è un chiaro esempio delle difficoltà organizzative che gli eventi tennistici stanno affrontando.

Gli atleti coinvolti in questi tornei sono costretti a gestire un calendario estremamente compresso, dovendo affrontare trasferimenti immediati in Canada per partecipare ai successivi appuntamenti di Montreal e Toronto. Questo scenario mette a dura prova la gestione fisica e mentale dei tennisti professionisti, che devono adattarsi a continui cambiamenti e a tempi di recupero ridotti tra un match e l’altro.

La persistente incertezza meteorologica per i giorni a venire rappresenta una preoccupazione costante. La possibilità di ulteriori rinvii potrebbe non solo influenzare direttamente i risultati dei tornei attualmente in corso, ma anche compromettere la preparazione ottimale degli atleti in vista dei grandi eventi internazionali, con un impatto significativo sulle loro performance e strategie.