Ruben Amorim, il nuovo tecnico del Milan, ha delineato con estrema chiarezza il percorso e le aspirazioni della sua squadra in vista dell'imminente avvio della nuova stagione. Le sue parole, pronunciate durante una conferenza stampa a Giacarta, in Indonesia, poco prima dell'attesa amichevole di lusso contro il Chelsea, hanno ribadito una mentalità senza timori e un obiettivo ben definito: puntare allo scudetto e competere con determinazione in ogni fronte.

Una mentalità vincente: partita dopo partita

Il tecnico rossonero ha posto l'accento sull'importanza cruciale di affrontare ogni singolo impegno con la massima concentrazione e dedizione.

"La cosa importante sarà pensare a ogni singola partita," ha affermato Amorim, sottolineando la profonda fiducia nelle capacità del suo organico. "Abbiamo una rosa che può vincere ogni incontro, in qualsiasi competizione," ha aggiunto, delineando un approccio pragmatico ma ambizioso. Questa strategia del "passo dopo passo", secondo il mister, è la chiave per "fare qualcosa di importante" nel corso della stagione.

Le ambizioni del Milan, sotto la guida di Amorim, si estendono su più fronti, senza esclusioni. Interrogato sull'Europa League, il tecnico non ha esitato: "Dobbiamo crederci e dobbiamo voler vincere la competizione." Un messaggio chiaro di impegno totale anche sul palcoscenico internazionale.

Per quanto riguarda la Serie A, Amorim ha riconosciuto le sfide intrinseche del campionato italiano, evidenziando come il Milan affronterà "molte squadre che lavorano da tanto tempo con i loro allenatori e dunque sarà difficile, lo sappiamo."

L'obiettivo Scudetto e la priorità Champions League

Nonostante le difficoltà previste, la determinazione di Amorim non vacilla. "Ma non posso venire qui e dire che non possiamo o che non vogliamo vincere il campionato," ha dichiarato con fermezza, ribadendo la natura intrinseca di un club del calibro del Milan. "Il lavoro da fare è tanto, ma in un club come il Milan devi puntare al titolo." Questa affermazione cristallina fissa l'asticella molto in alto. Il tecnico ha poi chiarito le priorità: "Quindi proveremo a farlo, sapendo che andare in Champions League è fondamentale per tutto." L'accesso alla massima competizione europea è quindi un traguardo imprescindibile, che si affianca all'ambizione di conquistare il campionato.

In sintesi, la visione di Ruben Amorim per il Milan è univoca e perentoria: "Il nostro obiettivo sarà vincere ogni partita alla quale prendiamo parte, in ogni competizione." Una dichiarazione che riassume la mentalità vincente che intende infondere nella squadra, dalla prima all'ultima gara della stagione.

La coerenza di un progetto ambizioso

Queste recenti dichiarazioni non fanno che confermare la linea di pensiero e le ambizioni che Ruben Amorim aveva già espresso fin dal suo insediamento. In occasione della sua presentazione ufficiale, avvenuta l'otto luglio, il tecnico aveva infatti già palesato il suo desiderio di "dominare il campionato" e di essere giunto in rossonero "per vincere". In quell'occasione, aveva persino menzionato l'obiettivo di conquistare la "seconda stella", ribadendo con forza che l'obiettivo fondamentale era "dominare il campionato". Una coerenza di intenti che evidenzia un progetto sportivo chiaro e un'ambizione costante sin dal primo giorno del suo incarico al Milan.