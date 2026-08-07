Una beffa amara per Gregorio Paltrinieri agli Europei di nuoto in acque libere di Parigi. L'atleta azzurro ha concluso la prova della 3km knockout maschile al quarto posto, registrando un tempo di 6:17.0. Un piazzamento che lo ha visto sfiorare il podio per una manciata di secondi, preceduto dal francese Logan Fontaine, che ha tagliato il traguardo in 6:16.4. Le medaglie sono state conquistate dall'ungherese David Betlehem, che si è aggiudicato l'oro, e dal connazionale Marc-Antoine Olivier, che ha ottenuto l'argento, completando così il podio di questa intensa competizione.

Il rammarico per il risultato è palpabile nelle dichiarazioni di Paltrinieri, rilasciate subito dopo essere uscito dall'acqua. “C’è rammarico perché ero lì. Sono arrivato un’altra volta quarto”, ha commentato l'azzurro con una punta di delusione. Ha poi descritto le difficoltà incontrate durante la gara: “Ho preso tante botte, e nonostante questo, stavo risalendo. Ma la Senna è larga 30 metri e non sono riuscito a passare, rimanendo imbottigliato alla fine della gara”. Queste parole evidenziano la natura combattuta della prova e gli ostacoli che hanno impedito all'atleta di esprimere appieno il suo potenziale nel finale. Paltrinieri ha voluto precisare: “Non è stata brutta la gara, ma il risultato”, un'affermazione che sottolinea la buona prestazione fisica nonostante l'esito non desiderato.

La sua attenzione è già rivolta al prossimo impegno: “Spero di far bene domani nella staffetta, dobbiamo prenderci la rivincita”, ha aggiunto, mostrando la sua determinazione a riscattarsi.

Bilancio della spedizione e sguardo alle Olimpiadi

Nonostante la delusione per le medaglie sfumate in questa rassegna continentale, Paltrinieri mantiene uno sguardo proiettato verso il futuro e le prossime importanti sfide. “Andrò via con dispiacere per due medaglie che non sono arrivate, ma la condizione c’è”, ha dichiarato il nuotatore, confermando di sentirsi fisicamente pronto. La sua fiducia è rivolta in particolare all'appuntamento più prestigioso: “Partirò fiducioso per le Olimpiadi, anche se c’è da lavorare”.

Questa affermazione rivela la sua consapevolezza che, pur essendo in buona forma, sarà necessario un ulteriore impegno per affinare la preparazione in vista dei Giochi Olimpici, dove punta a essere protagonista.

Il percorso di avvicinamento agli Europei

Il percorso di avvicinamento a questi Europei aveva già visto Gregorio Paltrinieri dimostrare la sua eccellente forma e competitività. L'atleta era stato, infatti, uno dei protagonisti indiscussi della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere. In particolare, aveva ottenuto un brillante secondo posto nella 3km knockout Sprint disputata a Setúbal, in Portogallo, dove era stato preceduto solamente dal tedesco Oliver Klemet. Quel risultato non solo aveva confermato le sue ottime condizioni fisiche e tecniche, ma aveva anche alimentato le aspettative per una rassegna continentale di successo, aspettative che, purtroppo, non si sono concretizzate appieno sul fronte delle medaglie individuali in questa specifica prova.