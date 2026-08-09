L'Italia conquista due medaglie d'oro ai Mondiali U20 di atletica a Eugene, con Daniele Inzoli nel salto in lungo e la staffetta 4x100 mista (Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini, Kelly Doualla).

Daniele Inzoli, diciottenne lombardo, si è imposto nel salto in lungo con 7,97 metri, superando l'australiano Mason McGroder (7,96). Inzoli, fratello di Francesco, aveva già brillato in qualificazione con 8,15 metri. Il successo riporta l'Italia sul podio U20 nel lungo, 22 anni dopo Andrew Howe (Grosseto 2004).

Storico record mondiale per la staffetta 4x100 mista

La staffetta 4x100 mista, con Fermin Galvan, Valensin, Pagliarini e Doualla, ha conquistato l'oro con un tempo di 41"21, stabilendo un nuovo record mondiale under 20. Il quartetto azzurro ha migliorato il precedente primato britannico (41"60), superando Gran Bretagna (argento), Stati Uniti (bronzo) e Giamaica. In batteria, Elisa Calzolari e Carlotta Suppini avevano contribuito.

Con questi risultati, l'Italia raggiunge tre ori e due bronzi, un primato storico: mai prima d'ora tre ori e cinque medaglie in un'edizione dei Mondiali U20. Kelly Doualla (100m) e Nicolò Vidal (marcia) i bronzi.

Eccellenze azzurre: altri piazzamenti e record

Da segnalare i sesti posti di Margherita Castellani (200m, 23.28) e Alessia Succo (100 ostacoli, 13.19).

Il nuovo record italiano U20 di decathlon è di Matteo Sorci (ottavo con 7.663 punti), migliorando di 74 il precedente limite nazionale con cinque primati personali.

Il gruppo azzurro, forte di 64 atleti, ha dimostrato grande competitività, confermando la crescita del movimento giovanile e la qualità dei talenti.