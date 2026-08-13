Brandon Nakashima ha conquistato un traguardo significativo nella sua carriera, raggiungendo la finale del prestigioso torneo di Montreal. Il tennista statunitense ha superato lo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 7-6(3), 6-4 in una semifinale combattuta, garantendo così una finale tutta americana al Canadian Open, un evento che non si verificava dal lontano 1995. Questa vittoria proietta Nakashima verso la sua prima finale in un Masters 1000.

Il match contro Jodar è stato caratterizzato da alta tensione, in particolare nelle fasi conclusive.

Nakashima, venticinquenne della California del Sud, ha dimostrato grande determinazione, annullando ben quattro break point cruciali mentre serviva per il match. La sua tenacia è stata premiata, riuscendo a convertire il quinto match point per sigillare la vittoria. "Gli ultimi game sono stati incredibilmente tesi. Sapevo di dover continuare a lottare, di dover annullare un paio di break point. Fortunatamente, il mio servizio ha colpito i punti giusti quando ne avevo più bisogno", ha commentato Nakashima, evidenziando la pressione e la concentrazione necessarie per superare un avversario talentuoso come Jodar.

Una finale storica per il tennis statunitense

La qualificazione di Nakashima alla finale di Montreal assume un valore storico per il tennis americano.

Sarà la prima volta dal 1995 che due tennisti statunitensi si contenderanno il titolo al Canadian Open, rievocando la memorabile sfida tra le leggende Andre Agassi e Pete Sampras. Per trovare un precedente in una finale di un Masters 1000 interamente americana, bisogna risalire al 2003, quando Andy Roddick e Mardy Fish si affrontarono a Cincinnati. "È una sensazione fantastica", ha dichiarato Nakashima. "Ovviamente, è un grande momento per il tennis americano. Molti ragazzi stanno ottenendo ottimi risultati in questi giorni e sono semplicemente felice di farne parte". Questo successo sottolinea il periodo positivo del movimento tennistico maschile negli Stati Uniti.

L'avversario di Nakashima nella finale di giovedì sarà il vincitore dell'altra semifinale, che vedrà contrapporsi i connazionali Ben Shelton e Learner Tien.

Questa sfida garantirà un epilogo completamente americano, consolidando l'importanza di questa edizione del torneo di Montreal.

Il sogno interrotto di Rafael Jodar

Per il giovane Rafael Jodar, diciannovenne spagnolo, la semifinale del Masters 1000 di Montreal ha rappresentato un'occasione quasi irripetibile. Entrato nella top 100 del ranking mondiale solo 140 giorni prima, Jodar era a sole due vittorie dal suo debutto nella prestigiosa top 10. Nonostante la sconfitta, la sua ascesa nel circuito è stata fulminea. Jodar, che all'inizio dell'anno si trovava oltre la top 150, ha dimostrato il suo valore giocando la sua quinta main draw in un Masters 1000.

Durante il match, Jodar ha mostrato segni di nervosismo, apparendo a tratti teso ed erratico, soprattutto nel gioco di risposta, mai pienamente efficace.

Ha fallito tutte e sei le occasioni di break point a suo favore. Tuttavia, ha anche dimostrato grande capacità difensiva, salvando ben dieci degli undici break point concessi al suo avversario. Nakashima, dal canto suo, ha saputo capitalizzare sui momenti critici, affidandosi a grandi servizi e sfruttando alcuni errori dello spagnolo. Con questa vittoria, Brandon Nakashima raggiunge il suo best ranking in carriera, posizionandosi al numero 22 nelle classifiche live.