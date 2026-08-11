I training camp NFL sono stati funestati da una serie di infortuni gravi che minacciano di compromettere la stagione di numerosi protagonisti e delle loro squadre. Tra i casi più preoccupanti emersi nelle ultime settimane, spiccano le situazioni di Nic Scourton, edge dei Carolina Panthers, la cui annata sportiva è già terminata a causa della rottura del legamento crociato anteriore subita al primissimo giorno di allenamento. Altrettanto critica è la condizione di Laremy Tunsil, left tackle dei Washington Commanders, fermato da una seria lesione al tricipite che rende il suo rientro in campo per il resto dell'anno altamente improbabile.

Il quadro si aggrava con Taylor Moton, right tackle sempre dei Carolina Panthers, costretto a un lungo stop per la presenza di coaguli di sangue nei polmoni. Anche i Detroit Lions devono fare i conti con l'assenza di Cade Mays, centro che ha riportato una frattura a un osso del polso, con un rientro previsto non prima della settima settimana di campionato. La sfortuna ha colpito anche Jalon Walker, edge degli Atlanta Falcons, per il quale la stagione è già terminata a causa della rottura del legamento crociato anteriore, verificatasi nella prima settimana di agosto.

Infortuni minori e prospettive di rientro

Accanto ai casi più gravi, si registrano numerosi infortuni di entità minore, ma comunque capaci di influenzare le dinamiche di squadra.

Makai Lemon, wide receiver dei Philadelphia Eagles, è alle prese con un problema muscolare che lo terrà ai margini per gran parte del training camp; fortunatamente, non si prevede uno stop definitivo per l'intera stagione. Per Ricky Pearsall, ricevitore dei San Francisco 49ers, la situazione è più complessa: dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio per una lesione al legamento collaterale posteriore, il che comporterà la chiusura anticipata della sua annata sportiva. Infine, Coby Bryant, safety dei Chicago Bears, ha subito una iperestensione del ginocchio accompagnata da contusione ossea e una piccola frattura, con un rientro stimato tra la fine di settembre e la metà di ottobre.

L'ondata di infortuni sta già costringendo gli allenatori a rivedere le proprie strategie e la composizione dei roster. Molti giocatori sono chiamati a ricoprire ruoli di titolari inaspettatamente, testando la profondità delle rose. Le tempistiche di recupero, come evidenziato, variano notevolmente: se per alcuni, come Bryant, si intravede un ritorno in campo entro poche settimane, per altri, quali Scourton e Tunsil, la stagione agonistica appare purtroppo già compromessa.

L'impatto degli infortuni sulle squadre

Analizzando l'impatto specifico, la prolungata assenza di Laremy Tunsil rappresenta una perdita significativa per la linea offensiva dei Commanders, con dirette ripercussioni sulla protezione del quarterback Jayden Daniels.

Per i Philadelphia Eagles, la contemporanea indisponibilità di DeVonta Smith e Makai Lemon a causa di problemi muscolari ha aperto le porte a nuovi talenti, permettendo a ricevitori come Dontayvion Wicks di mettersi in luce durante le sessioni di allenamento. I Detroit Lions, dal canto loro, dovranno gestire l'assenza di Cade Mays fino a fine ottobre, mentre i San Francisco 49ers sono già al lavoro per individuare soluzioni alternative in seguito all'infortunio di Pearsall.

Questo scenario di infortuni, in costante evoluzione, impone alle franchigie NFL una revisione continua delle proprie strategie. La necessità di affidarsi a riserve e giovani promesse diventa cruciale per mantenere alta la competitività in vista dell'imminente inizio della stagione regolare, trasformando i training camp in un banco di prova ancora più arduo del solito.