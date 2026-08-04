L'avvio dei training camp NFL sta già rivelando significative difficoltà per diverse franchigie. Infortuni gravi, incertezze cruciali nel ruolo di quarterback e tensioni interne stanno compromettendo la stagione di alcune squadre prima del fischio d'inizio. I Carolina Panthers, gli Atlanta Falcons, i San Francisco 49ers e gli Arizona Cardinals sono tra le più colpite.

Carolina Panthers: infortuni a catena

I Carolina Panthers sono sfortunati: il linebacker Nic Scourton ha terminato la stagione per un infortunio al legamento crociato anteriore. Il rookie Chris Brazzell II rimanderà il debutto al 2027 per una lesione ai legamenti.

Il tackle destro Taylor Moton sarà assente per l'inizio della stagione a causa di un coagulo di sangue ai polmoni. Queste perdite minano la profondità della squadra.

Atlanta Falcons: regia in bilico

Gli Atlanta Falcons affrontano una situazione complessa per il quarterback. Tua Tagovailoa è fermo per un problema alla schiena ("flare up") senza data di rientro. Il rookie Michael Penix necessita di circa quattro settimane per la piena idoneità. Questa incertezza sulla guida dell'attacco potrebbe influire pesantemente sulle ambizioni stagionali.

San Francisco 49ers: incidenti e roster fragile

Per i San Francisco 49ers, le sfide non si limitano al campo. L'allenatore Kyle Shanahan è stato coinvolto in un incidente stradale a luglio.

Il ricevitore Ricky Pearsall è fuori per l'intera stagione per un infortunio al ginocchio. La squadra fatica a mantenere in salute i giocatori chiave, e la situazione contrattuale di Brandon Aiyuk resta irrisolta.

Arizona Cardinals: sguardo al futuro

Gli Arizona Cardinals sembrano già proiettati alle prossime stagioni. L'offensive coordinator Nathaniel Hackett ha minimizzato le preoccupazioni sui running back. Il top pick Marvin Harrison Jr. non appare soddisfatto o in piena forma. La squadra sembra più concentrata sulla scelta del prossimo quarterback al draft che sulla costruzione per il 2026, con i tifosi interessati più ai prospetti universitari.

Le difficoltà iniziali nei training camp NFL evidenziano la natura imprevedibile del football professionistico.

Gestione delle emergenze e adattamento agli imprevisti sono sfide costanti per i coaching staff e le dirigenze. Profondità del roster e solidità organizzativa sono cruciali per non compromettere le ambizioni già in fase di preparazione estiva.