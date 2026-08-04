L'azzurra Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia d’oro nella 10 chilometri in acque libere agli Europei di nuoto di Parigi, trionfando nella Senna al termine di una competizione segnata da condizioni ambientali particolarmente difficili. L'atleta toscana, protagonista indiscussa della giornata, non ha esitato a esprimere con la sua tipica verve le impressioni sulla gara, offrendo un resoconto schietto e colorito davanti ai microfoni.

"Un troiaio... Era bella zozza. Avevo gli occhialini pieni di foglie, rami, era piena di plastica. C'erano dei troiai indicibili, meno male che era pulita...

Pensa se era sporca...", ha raccontato Taddeucci con un sorriso, descrivendo senza filtri lo stato dell'acqua della Senna. Oltre alle difficoltà ambientali, la nuotatrice ha ripercorso anche la sua storia agonistica, sottolineando il legame speciale con la capitale francese: "Parigi è sempre stata una tappa fortunata per me. La prima medaglia in Coppa del Mondo l'ho conquistata qui dietro a Sharon van Rouwendaal e a Marcela da Cunha, un podio di valore. Poi c'è stata l'Olimpiade... L'oro nella dieci chilometri continentale mi mancava: avevo vinto nella cinque e preso l'argento nella dieci".

La sfida in acqua e la gioia della vittoria

La 29enne toscana ha rivelato che la gara non è stata particolarmente combattuta a causa dell'assenza della sua principale avversaria, l'australiana Moesha Johnson.

"Mi mancava la mia rivale, l'australiana Moesha Johnson. Ho avuto un po' di problemi in questo periodo perché mi sono allenata da sola per un mese. Speravo di venire qui per realizzare qualcosa di importante. Avevo l'ansia di perdere... Senza particolari agguati, potevo decidere un po' quello che volevo. Venivo un po' placcata dalla mia compagna di squadra ed infatti cercavo di fare slalom", ha spiegato Taddeucci, evidenziando le sfide affrontate sia durante la preparazione che in acqua, dove ha dovuto gestire anche l'interazione con le altre atlete.

Il trionfo di Ginevra Taddeucci rappresenta un risultato di notevole prestigio per il nuoto italiano, riaffermando la solidità della scuola azzurra nelle discipline di lunga distanza in acque libere.

Questa vittoria nella Senna aggiunge un tassello fondamentale al palmarès dell’atleta, che aveva già ottenuto importanti successi nelle precedenti edizioni dei campionati europei, consolidando la sua posizione tra le migliori nuotatrici del continente.

Il successo di squadra e il contesto europeo

A coronamento della giornata trionfale per l'Italia, la gara di Parigi ha visto anche la conquista della medaglia di bronzo da parte della compagna di squadra Linda Caponi. Questo doppio podio azzurro conferma l'eccellente stato di forma della nazionale italiana nelle competizioni continentali e sottolinea la forza e la profondità del movimento natatorio nazionale, capace di eccellere anche in contesti ambientali complessi come quello offerto dalla Senna.

La brillante affermazione di Ginevra Taddeucci nella 10 km agli Europei di Parigi si inserisce in un percorso di costante crescita, sia a livello personale che di squadra. L'impresa dell'azzurra, raccontata con la sua inconfondibile ironia e schiettezza, si configura come uno dei momenti più significativi e memorabili di questa edizione della rassegna continentale, proiettando il nuoto italiano verso i prossimi importanti appuntamenti internazionali con rinnovato slancio e fiducia.