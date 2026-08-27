Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno celebrato il loro quarto anniversario di matrimonio, un traguardo significativo che la campionessa olimpica ha voluto condividere con i suoi follower attraverso un post sui social. La nuotatrice, icona dello sport italiano, e il suo allenatore di nuoto si sono uniti in matrimonio il 27 agosto 2022 nella suggestiva cornice di Venezia. Nel suo messaggio, Pellegrini ha espresso la profondità del loro percorso con le parole: “Quattro anni e quante vite abbiamo vissuto?”, evidenziando l'intensità e la ricchezza delle esperienze condivise.

La coppia, molto seguita e amata dal pubblico, ha visto la propria famiglia arricchirsi rapidamente. Il 3 gennaio 2024 è nata la loro primogenita, Matilde, un evento che ha trasformato la loro vita, rendendoli genitori per la prima volta. Due anni dopo, il 2 aprile 2026, la famiglia si è ulteriormente allargata con l'arrivo della seconda figlia, Rachele, completando il loro quadro familiare e portando nuove gioie e responsabilità.

Un anniversario tra ricordi e nuove sfide

Il messaggio di Pellegrini in occasione dell'anniversario riflette una profonda consapevolezza del percorso intrapreso, caratterizzato da importanti cambiamenti e nuove, stimolanti responsabilità. La nuotatrice e Giunta hanno affrontato insieme le tappe cruciali della loro vita privata, mantenendo sempre un legame autentico e trasparente con il pubblico che li segue con affetto.

La scelta di condividere momenti intimi, come la celebrazione del matrimonio, testimonia la loro volontà di raccontare la quotidianità e le intense emozioni che scandiscono la loro storia d'amore e familiare.

L'arrivo delle due figlie ha segnato per la coppia l'inizio di una fase completamente nuova, densa di gioie ineguagliabili ma anche di sfide quotidiane. Federica Pellegrini ha più volte parlato apertamente delle difficoltà e delle grandi soddisfazioni legate alla maternità, sottolineando come la sua esistenza sia profondamente mutata dopo il suo ritiro dall'attività agonistica, un cambiamento che ha abbracciato con dedizione.

La maternità e le sfide della vita familiare

Recentemente, la campionessa ha condiviso con i suoi fan alcuni momenti di una vacanza speciale in Sardegna, trascorsa insieme alla figlia maggiore Matilde.

Ha raccontato l'importanza di dedicare tempo di qualità esclusivo alla primogenita, esprimendo le sue emozioni in un toccante post: “È stata la nostra settimana. Mamma, figlia. Avevamo bisogno di un po’ di tempo insieme, ed è stato incredibile vederti già così grande, forte, decisa, sognatrice. Sei bella, mia dolce Mati. Adesso c’è il Pappo che è geloso e dobbiamo tornare”. Questo periodo ha rafforzato il loro legame, evidenziando la crescita e la personalità già spiccata della piccola.

Pellegrini non ha nascosto le complessità della seconda maternità, descrivendola come “tosta, tostissima, ma stiamo bene”, con un'onestà che ha risuonato con molte madri. Con la sua consueta ironia, ha paragonato le sfide della genitorialità alla sua illustre carriera sportiva, affermando che “è molto più difficile badare a due bambine” rispetto alle fatiche agonistiche.

Tra le difficoltà specifiche affrontate, la nuotatrice ha menzionato i frequenti rigurgiti della piccola Rachele, la naturale gelosia manifestata da Matilde e i sensi di colpa che possono emergere nel dover dividere l'attenzione tra le due figlie. Con un consiglio pratico e realistico, ha esortato le future mamme a “munirsi di santa pazienza e prepararsi al peggio, perché se poi va meglio è solo un bene”, offrendo una prospettiva autentica sulla realtà della genitorialità.