I tennisti italiani Luciano Darderi e Lorenzo Sonego sono stati eliminati agli ottavi di finale dell’Atp 250 di Winston-Salem, l’ultimo torneo che precede gli Us Open. I due azzurri hanno concluso il loro percorso nella competizione statunitense arrendendosi rispettivamente all’olandese Botic Van de Zandschulp e all’australiano James Duckworth.

Darderi si arrende nettamente a Van de Zandschulp

Luciano Darderi ha subito una sconfitta netta contro Botic Van de Zandschulp, che si è imposto con un perentorio 6-1 6-0 in soli 68 minuti. L’italoargentino ha mostrato fin dall’inizio difficoltà, non trovando soluzioni efficaci al servizio e commettendo diversi doppi falli.

Dopo un avvio che sembrava equilibrato, l’olandese ha preso il controllo del match, consolidando il vantaggio e chiudendo il primo set senza che Darderi riuscisse a mettere a segno un singolo vincente.

Nel secondo parziale, la situazione per il tennista azzurro non è migliorata. Darderi ha subito un altro break in apertura e non è riuscito a imbastire alcuna reazione, cedendo definitivamente per 6-0 e salutando così il torneo.

Sonego eliminato da Duckworth in un match combattuto

Lorenzo Sonego è stato eliminato dall’australiano James Duckworth, che ha prevalso con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 45 minuti. Questa partita si è rivelata più combattuta, con entrambi i giocatori che hanno avuto diverse opportunità per strappare il servizio all’avversario, evidenziando un sostanziale equilibrio.

Nel primo set, dopo alcune palle break da ambo le parti, Duckworth è riuscito a ottenere il break decisivo nel dodicesimo game, proprio quando il tie-break sembrava inevitabile, aggiudicandosi il parziale per 7-5. Anche nel secondo set, l’equilibrio è persistito fino all’ottavo gioco. In quel frangente, Sonego ha ceduto la battuta, permettendo all’australiano di chiudere il match sul 6-3 e di avanzare.

Il bilancio degli azzurri e le prospettive future

Per Luciano Darderi, la sconfitta a Winston-Salem rappresenta un brusco stop nell’ultimo appuntamento prima degli Us Open. L’olandese Van de Zandschulp ha costruito la sua vittoria principalmente grazie a un servizio solido, mentre Darderi ha sofferto notevolmente in battuta e non è riuscito a capitalizzare le rare occasioni a sua disposizione.

La sua prestazione è stata al di sotto delle aspettative.

Lorenzo Sonego, pur avendo disputato una partita più lottata contro Duckworth, ha visto i punti chiave andare a favore dell’australiano, che ha saputo approfittare delle incertezze dell’azzurro nei momenti cruciali. L’Atp di Winston-Salem si conferma un torneo impegnativo per i tennisti italiani, che ora si concentrano sui prossimi impegni sul cemento americano, con l'obiettivo di prepararsi al meglio per gli Us Open.