La prima settimana di preseason NFL ha rivelato non solo entusiasmo, ma anche la dura realtà degli infortuni, capaci di influenzare roster e strategie delle squadre. Diversi atleti sono stati costretti a fermarsi, con conseguenze significative per la preparazione.

Infortuni di rilievo nella preseason NFL

Tra i casi più discussi figura Jeremiyah Love, running back degli Arizona Cardinals. Al suo debutto, Love ha riportato un infortunio alla caviglia. Sebbene descritto come "un po' doloroso" ma non grave, la squadra adotterà un approccio prudente, non escludendo che questa sia stata la sua unica apparizione in preseason.

Anche D.J. Moore, wide receiver dei Buffalo Bills, ha subito un infortunio alla caviglia dopo un promettente debutto con tre ricezioni per 61 yard. L'infortunio, definito uno "spavento", non appare serio, ma Moore potrebbe essere tenuto a riposo per il resto della preseason a scopo precauzionale.

Forte preoccupazione per Jamal Adams dei Minnesota Vikings, trasportato fuori dal campo per un infortunio al ginocchio destro. Considerata la sua storia di infortuni, il ruolo di Adams, ingaggiato per rafforzare la secondaria, appare ora incerto.

Il quadro degli infortuni è ampio. Xavier Woods (Chicago Bears) ha lasciato il campo per un problema all’inguine. Il quarterback dei Washington Commanders, Marcus Mariota, ha riportato un infortuni al ginocchio che potrebbe escluderlo dal resto della preseason.

Gli Arizona Cardinals hanno perso Chase Bisontis per una lesione al legamento collaterale mediale (MCL), che rischia di compromettere l'intera stagione. Infine, Ben Brown (New England Patriots) ha subito un infortunio alla parte inferiore della gamba, con tempi di recupero di settimane.

Gestione degli infortuni e prospettive per la stagione

Gli infortuni in preseason rappresentano una sfida costante per le franchigie NFL, che devono bilanciare la valutazione dei talenti e la tutela fisica. In questo contesto, altri atleti seguono percorsi di recupero. Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) sta recuperando da una rottura del legamento crociato anteriore (ACL) e del collaterale laterale (LCL), rispettando i tempi e puntando alla disponibilità per la Week 1.

Malik Nabers (New York Giants) ha subito una lesione al legamento crociato anteriore (ACL) e al menisco; nonostante la complessità, si prevede possa partecipare al training camp.

Questi episodi sottolineano l'importanza di una gestione attenta degli infortuni nell'avvicinamento alla stagione NFL, richiedendo alle squadre decisioni rapide e strategiche per tutelare gli atleti e mantenere la competitività.