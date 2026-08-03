La classifica mondiale ATP ha registrato importanti aggiornamenti questa settimana, con Carlos Alcaraz che ha riconquistato la seconda posizione, superando Alexander Zverev. Al vertice, Jannik Sinner si conferma leader indiscusso, mantenendo saldamente il primo posto della graduatoria. Questi movimenti riflettono i risultati dei recenti tornei internazionali, che hanno ridisegnato le posizioni dei protagonisti del circuito tennistico.

Tra gli altri movimenti, Flavio Cobolli ha consolidato il suo momento positivo, salendo di una posizione e attestandosi all’ottavo posto.

Al contrario, Lorenzo Musetti ha subito un calo, perdendo due posizioni e scendendo al tredicesimo posto. Notevole l'ascesa di Taylor Fritz, ora al nono posto, favorito dall’eliminazione di Ben Shelton nei quarti di finale a Washington. Alex De Minaur ha invece perso una posizione, posizionandosi ora al settimo posto, superato da Daniil Medvedev. Una straordinaria scalata è quella di Arthur Gea, che, dopo il suo primo titolo ATP a Los Cabos, guadagna ben 45 posizioni, attestandosi all’82ª posizione mondiale.

Alcaraz torna secondo nel ranking, Zverev scivola

Il sorpasso di Carlos Alcaraz su Alexander Zverev è stato un momento chiave di questa settimana nel ranking ATP. La variazione è dovuta alla perdita di 400 punti da parte del tedesco, che non ha difeso la semifinale al Masters 1000 del Canada nella scorsa stagione, favorendo l’ascesa dello spagnolo.

Nonostante un periodo segnato da infortuni e inattività, Alcaraz ha dimostrato resilienza, mantenendosi tra i primi tre. Il suo ritorno alla seconda posizione lo riporta a insidiare la vetta della classifica mondiale, confermando il suo status di contendente.

Sinner leader incontrastato, Cobolli e Gea brillano

Jannik Sinner si conferma il leader incontrastato della classifica ATP, mantenendo un margine significativo sugli inseguitori. L'italiano ha consolidato la sua posizione di vertice grazie a successi eccezionali, tra cui il prestigioso Wimbledon e diversi Masters 1000, dimostrando una forma impeccabile.

Parallelamente, Flavio Cobolli prosegue la sua crescita nel circuito, consolidando la sua posizione tra i migliori.

Anche Arthur Gea ha catturato l'attenzione con il suo balzo di 45 posizioni, un risultato diretto del suo trionfo a Los Cabos, che lo proietta verso nuove sfide.

I prossimi appuntamenti, come il prestigioso torneo di Cincinnati e l'attesissimo US Open, saranno determinanti per la conferma o l'emergere di nuovi equilibri nella classifica mondiale, promettendo intense sfide.