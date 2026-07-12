Jannik Sinner è pronto a scendere in campo oggi, domenica 12 luglio, per la finale di Wimbledon 2026, dove affronterà Alexander Zverev. L'incontro non è solo un'opportunità per conquistare il prestigioso titolo sull'erba londinese, ma anche per consolidare la sua posizione al primo posto del ranking Atp e assicurarsi un incasso record. In caso di vittoria, l'azzurro non solo difenderebbe la vetta della classifica mondiale, ma potrebbe anche ampliare il suo vantaggio sul secondo classificato, portando a casa una cifra considerevole dal ricco montepremi del torneo.

Ranking ATP: gli scenari in caso di vittoria

La finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev avrà un impatto significativo sulla classifica mondiale. Attualmente, Jannik Sinner detiene saldamente il comando del ranking Atp con 12.750 punti. Un trionfo nella finale londinese lo proietterebbe a quota 13.450 punti, rafforzando ulteriormente la sua leadership. D'altra parte, Alexander Zverev, che ha recentemente superato Carlos Alcaraz al secondo posto dopo la sua convincente vittoria in semifinale, si trova a 8.480 punti. Se dovesse vincere la finale, il tennista tedesco salirebbe a 9.180 punti. In questo scenario, il distacco tra il numero uno e il numero due del mondo oscillerebbe tra un minimo di 3.070 punti e un massimo di 4.970 punti, a seconda dell'esito della partita.

Il guadagno di Sinner con il trionfo a Wimbledon

Il percorso di Jannik Sinner a Wimbledon 2026 è già stato estremamente remunerativo. Finora, l'azzurro ha già garantito un incasso di 3,4 milioni di euro. Tuttavia, in caso di successo nella finale odierna, il suo guadagno complessivo dal torneo salirebbe vertiginosamente, raggiungendo la cifra di 4,8 milioni di euro. Questo si aggiungerebbe a una stagione già brillante dal punto di vista economico: nel corso dell'anno, Sinner ha già incassato ben 6,8 milioni di dollari in premi. Il suo "bottino" totale in carriera, grazie ai successi ottenuti sui campi di tutto il mondo, ammonta a un impressionante totale di 64,8 milioni.

Il Montepremi di Wimbledon 2026

Il torneo di Wimbledon 2026 si distingue anche per il suo generoso montepremi. Il vincitore del singolare maschile riceverà una somma considerevole di 3,6 milioni di sterline, mentre il finalista si aggiudicherà comunque un premio di 1,8 milioni di sterline. È importante sottolineare che il montepremi complessivo del torneo ha registrato un notevole incremento, aumentando del venti per cento rispetto all'edizione precedente e raggiungendo la cifra record di 64,2 milioni di sterline. Questi numeri evidenziano l'importanza economica e il prestigio di uno dei tornei più iconici del circuito tennistico mondiale.