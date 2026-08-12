Elena Rybakina ha sconfitto Naomi Osaka in tre set (4-6, 7-6(5), 6-4) nel loro primo incontro in carriera ai quarti di finale del WTA 1000 di Toronto, rimontando e accedendo alla semifinale contro Coco Gauff.

La partita è iniziata in salita per Rybakina, subito breakkata. Osaka, quattro volte campionessa Slam, ha vinto il primo set con un gioco solido. Nel secondo parziale, la giapponese è stata avanti di un break due volte, ma Rybakina ha reagito. Sul 5-5 del tie-break, la kazaka ha ottenuto il set point con un diritto potente, poi convertito con una volée vincente.

La svolta nel terzo set

Nel set decisivo, Osaka ha avuto quattro occasioni di break sul 3-2, ma Rybakina le ha annullate tutte (tre consecutive da 0-40), tenendo il servizio con un diritto vincente. Nel game successivo, la kazaka ha strappato il servizio all’avversaria per un errore di diritto incrociato di Osaka. Rybakina ha chiuso con un ace esterno, lasciando Osaka amareggiata per le opportunità mancate.

Dichiarazioni e ranking

Al termine, Rybakina ha commentato: “First game straight away, she broke me, so yeah, it was a really tough one. I’m glad that I turned it around. I don’t know how yet, but I think that the serve sort of helped me a little bit in some moments, definitely.” Sul ranking, ha aggiunto: “Only when you ask, I have to think about it.

I’m just staying present.”

Con questa vittoria, la trentottesima stagionale, Rybakina si avvicina alla vetta del ranking mondiale, potendo insidiare Aryna Sabalenka in caso di vittoria del titolo. Nel match, Rybakina ha registrato 43 vincenti e 72 errori non forzati; Osaka 18 vincenti e 51 errori non forzati.

La semifinale contro Coco Gauff rappresenta un importante banco di prova per la kazaka, che continua a dimostrare solidità e carattere nei momenti chiave dei grandi tornei.