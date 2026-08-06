Il cemento canadese del WTA di Toronto si prepara a ospitare una sfida di grande interesse per i sedicesimi di finale. In campo scenderanno l'ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 9 del mondo, e la russa Anastasia Potapova, attuale numero 27 del ranking. L'appuntamento è fissato per giovedì 6 agosto, alle ore 23:00 italiane, sul palcoscenico del torneo di Toronto. Questo match è intrigante perché mette di fronte una top player in cerca di conferme dopo un esordio complicato e un'avversaria che ha invece convinto con una prestazione solida, creando un contrasto tecnico e di forma che promette spettacolo.

Svitolina favorita, ma Potapova insidiosa

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, emerge un verdetto piuttosto chiaro: Elina Svitolina è la netta favorita per la vittoria. Le lavagne di 10Bet, WilliamHill e Betfair sono sostanzialmente allineate, offrendo il successo dell'ucraina a una quota media di 1.40. Di contro, il successo di Anastasia Potapova è considerato un esito meno probabile, con una quota che oscilla tra il 2.80 e il 2.90. Questa valutazione riflette il maggior peso specifico di Svitolina nel circuito maggiore. Tuttavia, il pronostico non è così scontato come i numeri potrebbero suggerire. Svitolina ha faticato enormemente nel suo match d'esordio, mostrando crepe evidenti nel suo gioco, soprattutto al servizio.

Al contrario, Potapova ha impressionato per solidità e sicurezza. Il pronostico pende comunque verso Svitolina, la cui esperienza e capacità di lottare nei momenti difficili rappresentano un valore aggiunto fondamentale. Ci aspettiamo però una partita combattuta, potenzialmente risolta al terzo set, dove la tenuta mentale dell'ucraina potrebbe fare la differenza.

Statistiche a confronto: servizio in affanno per Svitolina, solidità per Potapova

Le statistiche dei rispettivi match di primo turno offrono una fotografia perfetta dello stato di forma delle due giocatrici. Elina Svitolina arriva da una durissima battaglia di tre set vinta contro Jessica Bouzas Maneiro (6-7, 7-6, 6-4), un match che ha messo a nudo tanto la sua tenacia quanto le sue attuali difficoltà.

Il dato più allarmante riguarda il servizio: ben 11 doppi falli a fronte di soli 3 ace, una percentuale di prime di servizio in campo di appena il 50% e una resa sulla seconda palla decisamente insufficiente (44% di punti vinti). L'ucraina ha concesso ben 14 palle break, salvandone solo 6. A tenerla in partita è stata la sua straordinaria efficacia in risposta, dove ha trasformato 9 delle 12 occasioni di break a suo favore, dimostrando un cinismo eccezionale nei momenti chiave. Dall'altra parte della rete, Anastasia Potapova ha offerto una prestazione diametralmente opposta, liquidando Gabriela Ruse Elena con un netto 6-4, 6-2. La russa è stata impeccabile al servizio: pur senza ace, ha commesso solo 3 doppi falli, ha messo in campo il 60% di prime e, soprattutto, ha vinto il 69% dei punti con la prima palla.

La sua solidità è testimoniata dall'aver salvato 8 delle 9 palle break concesse. Meno dominante ma molto concreta in risposta, Potapova ha capitalizzato 4 delle 6 chance di break. Lo scontro vedrà quindi opposte la resilienza e la qualità in risposta di Svitolina contro la solidità e l'efficacia al servizio di Potapova.

Ranking e precedenti: un divario che il campo potrebbe colmare

Il confronto tra le posizioni in classifica WTA evidenzia una differenza sostanziale tra le due contendenti. Elina Svitolina occupa attualmente la posizione numero 9 del ranking mondiale, con un bottino di 4459 punti. Anastasia Potapova si trova invece alla posizione numero 27, con 1726 punti. Sebbene il divario di ranking e di punti sia notevole e ponga Svitolina come la naturale favorita, la condizione fisica e mentale mostrata nel primo turno sarà un fattore determinante.

Svitolina dovrà necessariamente elevare il livello del suo gioco e ritrovare continuità al servizio per non esporsi ai colpi solidi e potenti di una Potapova che ha dimostrato di essere in ottima forma e pronta a cogliere ogni opportunità per realizzare un upset di prestigio.

La chiave del match risiederà inesorabilmente nella capacità di Elina Svitolina di ritrovare efficacia e sicurezza al servizio. Se la giocatrice ucraina riuscirà a limitare i doppi falli e ad aumentare le percentuali sulla prima, la sua classe ed esperienza potrebbero fare la differenza. In caso contrario, Anastasia Potapova ha già dimostrato di possedere la solidità e il cinismo per approfittare di ogni minima crepa nell'armatura dell'avversaria, trasformando una partita sulla carta a senso unico in una potenziale sorpresa del torneo.