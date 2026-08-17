Jannik Sinner è tornato a Torino per sottoporsi a una serie di nuovi accertamenti al ginocchio destro. Il campione azzurro, appena dopo aver celebrato il suo venticinquesimo compleanno, è rientrato “sotto la Mole” per recarsi presso il J Medical, la struttura sanitaria d'eccellenza situata all'interno dell'Allianz Stadium della Juventus. Questi controlli sono di fondamentale importanza, poiché la sua presenza alla prossima edizione degli US Open è ancora avvolta nell'incertezza. Gli esiti di questi esami medici saranno infatti determinanti per stabilire se il tennista potrà scendere in campo a New York.

I nuovi accertamenti al J Medical

Il ritorno di Sinner al J Medical si inserisce in un periodo caratterizzato da una certa apprensione riguardo le condizioni del suo ginocchio destro. La decisione di effettuare ulteriori verifiche sottolinea l'attenzione meticolosa che il campione riserva alla propria condizione fisica, specialmente in vista degli impegni agonistici di alto livello che lo attendono. Dopo aver spento le venticinque candeline, il tennista ha scelto di affidarsi nuovamente alla struttura medica torinese, confermando la priorità assoluta data alla sua salute e alla preparazione per i tornei futuri.

Il dubbio sulla partecipazione agli US Open

La questione più pressante riguarda la partecipazione di Sinner agli US Open, l'ultimo Slam della stagione.

Al momento, la sua presenza a New York è tuttora incerta. Il verdetto definitivo e atteso arriverà solo dopo un'attenta analisi dei risultati provenienti da questa nuova serie di controlli medici. La scelta finale sarà ponderata con la massima cautela, tenendo conto sia dell'importanza cruciale del torneo nel calendario internazionale, sia della necessità imprescindibile di salvaguardare la sua integrità fisica e la sua forma atletica a lungo termine.

Le precedenti visite al centro medico

Non è la prima volta che Jannik Sinner si affida alle cure e ai controlli del J Medical. Già a metà luglio, subito dopo la storica vittoria a Wimbledon, il tennista si era recato nella medesima struttura torinese per un controllo di routine.

In quell'occasione, gli esami non avevano evidenziato alcun problema rilevante o preoccupante. Quella visita era stata interpretata come una tappa di monitoraggio fisiologico, un passaggio fondamentale per valutare la sua condizione in vista della impegnativa stagione americana sul cemento, nota come lo “swing americano”. La continuità di queste visite testimonia l'approccio preventivo e la cura costante che Sinner dedica alla sua preparazione atletica.