Arthur Fils ha dominato Thiago Augustin Tirante, conquistando l'accesso alla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Il francese ha vinto 6-3, 6-2 in 64 minuti, raggiungendo la sua terza semifinale Masters 1000 nella stagione 2026. È il primo francese a compiere tale impresa dal 1991.

Durante l'incontro, Fils ha sfoggiato solidità, con nove vincenti di diritto e prevalendo in nove dei dieci scambi più prolungati. Ha strappato il servizio all'argentino tre volte e non ha concesso mai una palla break. Al termine, Fils ha dichiarato: "Tonight was good, felt good… First time on the center court and it’s kind of different energy.

I just played my best tennis, and I’m very happy with the performance." Thiago Augustin Tirante, numero cinquanta del ranking mondiale, aveva vissuto una settimana eccezionale a Cincinnati, eliminando anche Novak Djokovic. Contro Fils, però, non è riuscito a replicare le sue prestazioni migliori, evidenziando il momento di forma superbo del francese.

La sfida in semifinale: Fils contro Cobolli

Con questo successo, Fils porta il suo bilancio stagionale nei Masters 1000 a diciotto vittorie e cinque sconfitte. Il suo prossimo avversario sarà Flavio Cobolli, che ha raggiunto per la prima volta in carriera questo traguardo dopo aver superato Tommy Paul nei quarti di finale con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4.

I due si sono già incontrati due volte, con il francese sempre vincente, l'ultimo confronto a Monte Carlo nel 2026.

La storica rimonta di Flavio Cobolli

Flavio Cobolli ha siglato la sua qualificazione in semifinale grazie a una rimonta contro Tommy Paul. Il ventiquattrenne italiano ha ceduto il primo set 2-6, ma ha ribaltato l'incontro con un break cruciale nel secondo e mantenendo lucidità nel set decisivo. Nel nono gioco del terzo set, Cobolli ha ottenuto il break decisivo e ha chiuso l'incontro al servizio, dopo un'intensa battaglia durata un'ora e cinquantanove minuti. Per Cobolli, questa è la sua prima semifinale Masters 1000, un risultato che lo consacra tra i nomi di spicco del circuito.

La semifinale tra Fils e Cobolli si preannuncia equilibrata. Il francese vanta il vantaggio nei precedenti, ma l'italiano ha dimostrato carattere indomito e solidità. Entrambi si contenderanno l'accesso alla finale in una partita che promette di essere combattuta e ricca di momenti decisivi.