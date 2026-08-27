Flavio Cobolli e Belinda Bencic sono stati protagonisti di un percorso brillante nel torneo di doppio misto degli Us Open, arrivando fino alla finale. La coppia, formata dal tennista italiano e dalla svizzera, ha eliminato avversari di rilievo come Carlos Alcaraz e Serena Williams, prima di cedere nell’ultimo atto contro i cechi Jakub Mensik e Karolina Muchova. La finale si è conclusa con la vittoria dei cechi in tre set, con il punteggio di 6-3, 1-6, 10-6. Nonostante la sconfitta, il clima durante la premiazione è stato disteso e non sono mancati momenti di leggerezza e un simpatico siparietto.

Durante la cerimonia di premiazione, Flavio Cobolli si è lasciato andare a una battuta che ha strappato un sorriso al pubblico e alla stessa Bencic. Rivolgendosi alla compagna di doppio, Cobolli ha dichiarato con un tono scherzoso: “Belinda, sei un dono. Mi piace tanto giocare con te. Mi piace stare con te… ma non in quel senso”, suscitando l’ilarità generale mentre la svizzera si copriva il volto con la mano. Il tennista ha poi aggiunto, con un’espressione di sincera ammirazione: “Sei un’incredibile compagna di squadra. Avrai sempre un tifoso e troverai sempre supporto in me. Grazie di tutto. Grazie per quello che mi hai dato ogni giorno in queste settimane e anche nelle settimane in cui abbiamo giocato in passato.

Ti auguro buona fortuna per il torneo. Meriti di vincere un Grande Slam un giorno”.

Il brillante percorso di Cobolli e Bencic agli Us Open

Il cammino di Cobolli e Bencic nel torneo di doppio misto è stato ricco di soddisfazioni e ha messo in luce il loro affiatamento. Dopo aver superato in semifinale i coniugi Elina Svitolina e Gael Monfils, la coppia ha affrontato la finale contro Mensik e Muchova, cedendo solamente al super tie-break in una partita combattuta. Il duo aveva già dimostrato grande intesa in precedenza, avendo conquistato insieme il titolo nel 1000 di Indian Wells la scorsa primavera, un successo che aveva già preannunciato le loro potenzialità.

La collaborazione tra l’italiano e la svizzera era nata circa un anno fa, in occasione di un’esibizione a Shenzhen, e da allora i due hanno continuato a ottenere risultati di rilievo nel circuito internazionale, consolidando la loro partnership sportiva.

La finale degli Us Open rappresenta per Cobolli e Bencic un ulteriore passo avanti nella loro carriera di doppio misto, dimostrando la loro capacità di competere ai massimi livelli.

La crescita della coppia e il titolo sfiorato

Per il team ceco, composto da Karolina Muchova e Jakub Mensik, la vittoria agli Us Open segna il primo titolo Slam in questa specialità, un traguardo importante per la loro carriera. La prestazione di Cobolli e Bencic, culminata con l’eliminazione di avversari di altissimo livello come Carlos Alcaraz e Serena Williams, conferma la solidità e il potenziale della coppia. Cobolli, che rimanda così il suo primo titolo Slam in carriera, ha comunque mostrato grande sportività e un notevole spirito di squadra, come evidenziato dalle sue parole di elogio e incoraggiamento rivolte a Belinda Bencic durante la premiazione.

Il futuro per la coppia italo-svizzera appare promettente, con la possibilità di nuovi successi nei prossimi appuntamenti internazionali, forti dell’esperienza maturata e dell’evidente intesa che li lega sul campo da tennis. La loro avventura agli Us Open, seppur conclusa con una sconfitta in finale, ha lasciato un segno positivo, sia per le prestazioni sportive sia per i momenti di leggerezza e sportività che hanno saputo regalare al pubblico.