USA Gymnastics ha ufficializzato i roster degli atleti che rappresenteranno gli Stati Uniti nelle imminenti World Challenge Cups di settembre, un appuntamento cruciale nel calendario della ginnastica artistica internazionale. L'annuncio, diramato giovedì 20 agosto 2026, ha delineato le squadre che prenderanno parte alle prestigiose competizioni di Szombathely, in Ungheria, e Parigi, in Francia. La selezione è avvenuta in base ai risultati eccezionali ottenuti dai ginnasti ai recenti Campionati USA Xfinity 2026, tenutisi all'inizio di agosto, un evento che ha funto da banco di prova fondamentale per l'individuazione dei talenti più promettenti.

La tappa di Szombathely, in Ungheria, in programma dal 18 al 20 settembre, vedrà scendere in pedana due ginnaste di spicco. Sono state infatti selezionate Dulcy Caylor, atleta di punta del World Champions Centre e già componente della squadra mondiale nel 2025, e Tatum Drusch, portacolori del club Flips e brillante campionessa dell’American Classic 2026. Per entrambe, la partecipazione a questa World Challenge Cup rappresenta un'opportunità significativa per misurarsi con l'élite internazionale della disciplina, affinando le proprie performance e acquisendo preziosa esperienza in vista dei futuri impegni agonistici di alto livello.

Roster completo anche per la World Cup di Parigi

Il roster per la Paris World Cup, che animerà la capitale francese il 26 e 27 settembre, si presenta altrettanto competitivo, con una forte rappresentanza sia maschile che femminile.

Tra gli uomini, sono stati convocati tre ginnasti di grande talento: Cooper Kim, che si è distinto come campione USA 2026 al cavallo con maniglie e rappresenta l'Università di Stanford; Brandon Dang, già membro della squadra mondiale 2025 e atleta dell’Illinois; e Crew Bold, in forza al club EVO. Per quanto riguarda la squadra femminile, le atlete selezionate sono Izzy Stassi, proveniente dall'Oklahoma e già parte della squadra nazionale, e Lila Richardson, portacolori del Metroplex e protagonista ai Campionati Panamericani 2026. Questi atleti sono pronti a portare alto il nome degli Stati Uniti sulla scena internazionale.

Le World Challenge Cups: un banco di prova internazionale

La rigorosa selezione degli atleti è stata guidata dalle performance eccezionali e dai risultati convincenti emersi durante i Campionati USA Xfinity 2026.

Questa strategia conferma l'impegno della federazione USA Gymnastics nel valorizzare sia gli atleti già affermati a livello nazionale e internazionale, sia i giovani talenti in costante crescita. La partecipazione a queste World Challenge Cups è, per tutti i ginnasti, un'occasione irrinunciabile per confrontarsi con l'eccellenza mondiale, migliorare le proprie abilità tecniche e prepararsi al meglio per le prossime sfide globali.

Le World Challenge Cups di Szombathely e Parigi non sono semplici tappe del calendario, ma rappresentano appuntamenti di fondamentale importanza nel panorama della ginnastica artistica internazionale. Queste competizioni offrono agli atleti la possibilità unica di misurarsi con avversari di altissimo livello, accumulare esperienza preziosa e affinare ogni dettaglio della preparazione tecnica, elementi cruciali in vista di eventi ancora più prestigiosi e impegnativi.

La presenza di un contingente di atleti statunitensi di spicco sottolinea l'importanza strategica che USA Gymnastics attribuisce a queste tappe, considerate passaggi obbligati e fondamentali per la crescita, lo sviluppo e la selezione dei migliori talenti che andranno a comporre le future squadre nazionali in vista delle competizioni mondiali e olimpiche.