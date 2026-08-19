La stagione regolare della WNBA entra nella sua fase più decisiva, con le prime squadre che hanno già assicurato un posto nei playoff e altre che sono state ufficialmente eliminate dalla corsa al titolo. La situazione aggiornata conferma le Minnesota Lynx e le Golden State Valkyries come le prime formazioni a conquistare matematicamente l'accesso alla post-season, mentre per le Connecticut Sun e le Seattle Storm la speranza di qualificazione è ormai svanita.

Le Minnesota Lynx, attualmente in testa alla classifica con un impressionante record di ventinove vittorie e sette sconfitte, hanno consolidato la loro posizione dominante grazie a una serie di risultati eccezionali, avendo perso solo una delle ultime quindici partite disputate.

Il primo posto nella lega sembra ormai saldamente nelle loro mani, garantendo così la loro presenza nei playoff. Le Golden State Valkyries, dal canto loro, hanno raggiunto la qualificazione grazie a una striscia vincente di sei partite consecutive, la più lunga attualmente attiva nel campionato. Questi successi hanno permesso alla squadra di assicurarsi uno dei posti ambiti per la fase finale.

Squadre qualificate ed eliminate

Oltre alle Lynx e alle Valkyries, anche le Las Vegas Aces hanno già ottenuto la certezza della partecipazione ai playoff. La situazione è invece irreversibilmente compromessa per le Connecticut Sun e le Seattle Storm, che non potranno più accedere alla post-season. Per le Sun, questa eliminazione giunge al termine di una stagione particolarmente ardua, aggravata da uno dei calendari più impegnativi nella sua parte finale.

Anche le Storm, con un bilancio di sette vittorie e trenta sconfitte, sono matematicamente fuori dalla contesa per il titolo.

Restano invece ancora pienamente aperte le possibilità di qualificazione per formazioni come le Dallas Wings e le Washington Mystics. Le Wings, con un record di venti vittorie e sedici sconfitte, mantengono vive le loro speranze di accedere ai playoff, mentre le Mystics si trovano in una posizione favorevole per garantirsi un posto tra le migliori otto squadre del campionato.

La classifica aggiornata e le prospettive

La classifica aggiornata della WNBA vede le Minnesota Lynx saldamente al primo posto con ventinove vittorie. Seguono le Golden State Valkyries, con venticinque vittorie, e le Indiana Fever, che hanno ottenuto ventiquattro successi.

Nella zona playoff, a inseguire, troviamo le Las Vegas Aces e le Atlanta Dream, seguite da New York Liberty, Washington Mystics e Dallas Wings. Più distanziate e fuori dalla corsa per la post-season, figurano Portland Fire, Chicago Sky, Phoenix Mercury, Los Angeles Sparks, Toronto Tempo, Connecticut Sun e le Seattle Storm.

Con ancora diverse partite da disputare nella regular season, la lotta per gli ultimi posti disponibili nei playoff si preannuncia estremamente serrata. Le squadre ancora in corsa dovranno esprimere il massimo delle loro capacità per assicurarsi la qualificazione, mentre per le formazioni già eliminate l'obiettivo è chiudere al meglio la stagione.

Statistiche chiave della stagione

Analizzando i dati aggiornati, le Minnesota Lynx vantano la miglior differenza punti media della lega, con un impressionante +8,8. Seguono le Golden State Valkyries con +6,7 e le Indiana Fever con +5,9. Al contrario, le squadre eliminate, come le Connecticut Sun e le Seattle Storm, hanno registrato le peggiori differenze punti, un chiaro indicatore di una stagione complicata sia in attacco che in difesa. Nonostante le prime certezze, la corsa ai playoff rimane aperta per diverse franchigie, promettendo emozioni e possibili sorprese nelle ultime giornate della stagione regolare.