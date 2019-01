Advertisement

Brawl Stars continua a mietere consensi da parte del pubblico di tutto il mondo: l'ultimo dei Videogiochi creati dalla Supercell è l'ennesimo successo della casa dei creatori finnici di Clash of Clans e Clash Royale. Dopo pochi giorni dal rilascio globale avvenuto poche settimane fa, il game multiplayer ha conquistato la vetta della classifica [VIDEO]dei giochi più scaricati sugli store per dispositivi mobili. In questo momento, milioni di giocatori si stanno sfidando nelle varie modalità di sfide disponibili, cercando di ottenere più successi possibili, in modo di conquistare gli ambiti trofei e nuovi personaggi giocabili.

La domanda che viene posta da molti neofiti di Brawl Stars è sul come fare per ottenere i brawler più forti disponibili nel gioco e come sbloccarli.

Personaggi di Brawl Stars da ottenere tramite accumulo di trofei

Quando il giocatore comincerà la sua esperienza [VIDEO]su Brawl Stars, potrà disporre immediatamente di Shelley, ovvero un ragazzo munito di fucile a pallettoni, letale negli scontri diretti a breve raggio.

Utilizzando questo brawler, il giocatore dovrà cercare di vincere il più possibile in qualsiasi modalità, accumulando trofei. Così facendo, raggiungendo dei traguardi stabiliti, sarà possibile sbloccare altri personaggi con caratteristiche peculiari.

Con 10 trofei verrà sbloccata Nita, una guerriera abile negli scontri corpo a corpo e capace di evocare in suo aiuto un orso. A 60 coppe, sarà disponibile Colt, un pistolero capace di colpire i suoi avversari da lunga distanza. Con 250 punti verrà sbloccato Bull, a nostro parere uno dei personaggi più forte del gioco. Con 500 trofei sarà sbloccata Jessie e con 1000 punti Brock, armato del suo letale lanciarazzi.

Infine con 2000 trofei sarà disponibile il bombarolo Dynamike e con 3000 l'ultimo personaggio sbloccabile tramite trofei, Bo l'arciere.

Come ottenere gli altri personaggi

L'elenco dei personaggi di Brawl Stars elencati poc'anzi sono solo una parte di quelli presenti all'interno del gioco. Ve ne sono infatti molti altri, ma per poterlo ottenere bisognerà procedere in maniera differente.

Il primo metodo, ed anche quello più economico, è di ottenerli sbloccando ed aprendo i bauli di gioco, disponibili tramite le varie vittorie ottenute su Brawl Stars. La seconda opzione è a pagamento, ovvero bisognerà pagare in valuta reale tramite il negozio di Brawl Stars per poter sbloccare ed accedere ad essi.