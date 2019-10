Roomba 671 è uno dei prodotti di punta dell'azienda statunitense iRobot Corporation. Il robot-aspirapolvere è in grado di pulire accuratamente e autonomamente lo spazio che lo circonda. Roomba 671 rivoluziona il mondo delle faccende domestiche grazie al sistema di pulizia a tre fasi di cui è dotato, il quale permette al robot di aspirare lo sporco su ogni tipo di superficie. Per pulire i pavimenti sarà semplicemente necessario premere il tasto "clean" e osservare i movimenti di Roomba 671.

Le caratteristiche di Roomba 671

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba 671 è dotato della tecnologia di Navigazione iAdapt, che permette all'aspirapolvere di spostarsi tra gli oggetti e dietro i mobili con assoluta facilità. Una serie di sensori all'avanguardia consentono al robot di scegliere i movimenti da eseguire tenendo conto di scale, ostacoli e aree già pulite. Grazie alla Dirt Detect l'aspirapolvere iRobot riconosce quasi istantaneamente lo sporco e concentra la sua azione nelle aree che richiedono maggiore pulizia.

Ovviamente, per poter rilevare lo sporco nei punti del pavimento a maggior passaggio, il robot deve trovarsi al di sopra.

Tra le features di Roomba 671 troviamo anche la tecnologia AeroVac. Tale sistema di aspirazione, una delle ultime innovazioni tecnologiche nel mondo della pulizia domestica, permette di avere un nuovo aspiratore più performante rispetto alle versioni precedenti. Con la tecnologia AeroVac il flusso d'aria fluisce maggiormente attraverso le spazzole riducendo l'aggrovigliarsi di capelli, peli di animali domestici e altri tipi di sporco resistente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità Smartphone

Il sistema di pulizia a tre fasi, con spazzole multi-superficie, riesce a pulire anche gli angoli più inarrivabili. La spazzola Edge-Sweeping riesce a spazzare i detriti dai bordi portandoli in posizione favorevole per l'aspirazione.

Roomba 671 è consigliato anche ai consumatori che intendono pulire moquette e tappeti. La potenza dell'aspirapolvere, abbinata all'intelligenza nei movimenti, riesce a rimuovere la polvere e lo sporco da superfici ostiche, quali moquette e tappeti.

Tutto il lavoro di Roomba 671 può essere facilmente programmato dall'App iRobot Home, che consente di controllare il robot ovunque ci si trovi. Connettendo l'app al proprio dispositivo, sarà possibile impostare il robot affinché pulisca un numero determinato di volte nell'arco di una giornata o una settimana. Tramite l'applicazione per Smartphone è possibile monitorare lo stato della pulizia e comunicare con l'aspirapolvere robot per eventuali, metterlo in pausa o avviare la pulizia di nuove aree.

L'applicazione può essere scaricata gratuitamente anche per device Android e iOS.