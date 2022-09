L'oroscopo di sabato 24 settembre ha in serbo molte novità. La vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali sarà influenzata dai transiti planetari. Le previsioni astrologiche delineeranno l'andamento della giornata. Ad ogni profilo sarà associato un voto e, alla fine, sarà presente una classifica generale per analizzare il quadro complessivo. Le stelle, con alcuni segni, saranno particolarmente benevole mentre, con altri, non daranno il meglio di loro stesse.

Previsioni astrologiche di sabato 24 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: nel vostro cuore ci sarà uno spazio immenso per il partner.

Vorrete trascorrere la giornata insieme, in modo da organizzare i futuri progetti. Vi sentirete protetti e spigliati. La vostra famiglia sarà molto felice degli ultimi sviluppi. Le sue parole vi trasmetteranno tanta forza. Voto 8.5.

Toro: la realtà vi apparirà colma di ostacoli. Farete fatica a scendere a compromessi con i cambiamenti della vostra vita. Non vorrete concedere il perdono a qualcuno che vi ha fatto soffrire, ma sottovaluterete il comportamento di un'altra persona che si definisce vostra amica. Voto 4.

Gemelli: non sarete pronti a cambiare vita, ma avvertirete il forte desiderio di lanciarvi in nuovi progetti. Le previsioni astrologiche del 24 settembre vi consigliano di iniziare a guardarvi attorno.

Alzare muri e barriere non vi servirà a nulla. Gli amici vi daranno il loro sostegno. Voto 5.5.

Cancro: avrete un'infinità di sogni nel cassetto. Non potrete realizzarli tutti, ma non avrete alcuna intenzione di soffocare il vostro potenziale. Punterete molto sull'organizzazione e sulla gestione del tempo. Gli impegni quotidiani potrebbero rivelarsi più divertenti e stimolanti del previsto.

Voto 7.

Oroscopo e voti del 24 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: dimostrerete di essere molto intraprendenti. Avrete un percorso ben preciso da seguire. Il vostro desiderio sarà quello di crescere professionalmente ed emotivamente. Le difficoltà non mancheranno, però, proprio come i gatti, cadrete sempre in piedi. Sarete leali con gli amici.

Voto 8.

Vergine: sarete disposti a dare maggiore spazio alla vostra creatività. Fantasia, immaginazione e sogni costituiranno il vostro tocco magico. Gli altri rimarranno stupiti dalle vostre capacità. Qualcuno, però, non potrà fare a meno di provare un pizzico di invidia. La miglior risposta sarà l'indifferenza. Voto 7.5.

Bilancia: non vi esporrete a grandi rischi. La paura delle conseguenze, infatti, vi spingerà a rimanere sulla strada già tracciata. Sarete sereni e produttivi, ma rischierete di perdere opportunità importanti. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a seguire anche l'istinto. Voto 6.5.

Scorpione: i piani per la giornata subiranno un brusco cambiamento.

Questa situazione vi lascerà un po' destabilizzati. Avrete bisogno di un po' di tempo per riflettere e per tornare sui vostri bassi. La fuga, però, non sarà un'opzione consigliabile. Il consiglio di un amico sincero potrebbe fare la differenza. Voto 5.

Previsioni zodiacali del giorno 24 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la giornata non inizierà nel migliore dei modi, però, con il passare delle ore, le cose miglioreranno. Acquisterete maggiore sicurezza e potrete godere di qualche piccola sorpresa. La vicinanza con gli amici e la famiglia sarà importantissima. Solo così vi sentirete davvero completi. Voto 6.

Capricorno: sarete molto sicuri di voi stessi. I recenti riconoscimenti, infatti, hanno fatto scattare qualcosa dentro di voi.

Vi muoverete con facilità sul posto di lavoro e non metterete in dubbio la relazione con il partner. Questa soddisfazione interiore si rifletterà in una produttività ammirabile. Voto 9.5.

Acquario: l'eccessivo stress inciderà profondamente su di voi. Apparirete spenti e annoiati. Farete fatica a concentrarvi e a dare il meglio di voi sul posto di lavoro. Cercherete di non mostrarlo agli altri, ma le persone che vi staranno attorno se ne accorgeranno subito. Il partner sarà indispettivo. Voto 4.5.

Pesci: vi sentirete liberi di prendere qualsiasi tipo di decisione. Non dipenderete dagli altri, ma solo da voi stessi. Vi metterete in gioco, senza superare determinati limiti. Sarete coerenti e questo piacerà molto alle persone che vi staranno intorno.

Il capo non vi lascerà scappare più via. Voto 8.5.

Classifica finale del 24 settembre di tutti i segni zodiacali