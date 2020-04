Il Piemonte è sicuramente una delle regioni più colpite dal Coronavirus. Oltre al grandissimo lavoro negli ospedali sono anche molte le associazioni di volontari impegnate quotidianamente nella lotta al COVID-19. I soccorritori sono i primi ad entrare in contatto con il virus nel momento in cui trasportano il malato verso i presidi ospedalieri. Questa raccolta fondi, lanciata dal sito Wishraiser, ha come obiettivo quello di aiutare la Croce Verde di Rivoli (Torino) e la sezione distaccata del Comune di Rosta.

Entrambe le associazioni sono supportate da oltre 250 volontari che danno un grande aiuto sul territorio piemontese dal 1996. Il lavoro della Croce Verde di Rivoli e Rosta è moltiplicato con l'arrivo del coronavirus perché le associazioni sono convenzionate per il trasporto dei pazienti dimessi dagli ospedali ma anche per quelli che, pur essendo positivi al tampone, devono essere accompagnati a casa in isolamento fiduciario. Ciò di cui la Croce verde ha bisogno in modo primario sono macchinari specifici per poter igienizzare più velocemente le ambulanze per poter raggiungere, più velocemente, più pazienti.

La raccolta fondi ed il premio: una mtb customizzata Loris Capirossi

Wishraiser, il sito che ha lanciato la campagna, si occupa di promuovere questo tipo di iniziative per aiutare le associazioni no profit in modalità contest. La donazione è libera ed a fine raccolta un donatore viene estratto per vincere un premio che consiste in un oggetto o in un viaggio (magari in compagnia di famosi personaggi del mondo dello spettacolo).

In questo caso chi verrà estratto vincerà una bicicletta elettrica Thok Mig customizzata Loris Capirossi (testimonial del brand) creata dall'azienda piemontese (di Alba) Thok E-Bikes. L'azienda mette in palio l'oggetto più volte vincitore dei sondaggi di EMTB Cult come e-bike più desiderata dai lettori. La bicicletta, che ha un valore di circa 4-5.000 euro, verrà consegnata nella taglia del vincitore.

Si può donare facendo, così, un bellissimo gesto di solidarietà, collegandosi al sito wishraiser e scegliendo una somma: si può iniziare da 10 euro arrivando, poi, anche a 2.500. La raccolta fondi terminerà il 16 maggio e l'estrazione verrà effettuata il giorno successivo. Non sono ammessi alla donazione tutti i dipendenti di Wishraiser ed i volontari della croce Verde.

I fondi raccolti saranno interamente devoluti alla Croce Verde di Rivoli ed anche la partecipazione del testimonial del brand (il pilota motociclistico Loris Capirossi) è totalmente a titolo gratuito. Capirossi sta mettendo a disposizione il proprio tempo per perseguire il buon esito dell'iniziativa.