Annuncio

Annuncio

Prosegue anche oggi l'appuntamento con Uomini e donne, la trasmissione del daytime di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, che vedremo in onda alle ore 14.45 con l'ultima puntata di questa settimana. Come da tradizione, verrà trasmesso il secondo e ultimo appuntamento dedicato al trono classico, dopo quello di ieri pomeriggio che ha avuto come protagonista Lorenzo Riccardi, alle prese con la finta scelta che ha lasciato senza parole le sue due corteggiatrici, che stanno affrontando questo momento del 'duello finale'. [VIDEO]

Uomini e donne, gli spoiler di oggi 25 gennaio: Teresa si avvicina ad Andrea

E invece, le anticipazioni della puntata di Uomini e donne in onda oggi pomeriggio su Canale 5, rivelano che l'attenzione sarà incentrata soprattutto su Teresa Langella, la tronista partenopea che sta portando avanti il suo percorso in trasmissione con Antonio e Andrea.

Leggi anche U&D: la scelta di Teresa Langella del trono classico in prima serata su Canale 5

In questa nuova puntata del programma vedremo che ci saranno delle esterne molto significative per Teresa, la quale si lascerà andare con Antonio ma anche con Andrea Dal Corso.

Advertisement

Con quest'ultimo, infatti, dopo un momento di contrasto sembra essere tornato di nuovo il sereno e dalle anticipazioni pubblicate sul profilo Instagram di U&D vediamo che arriverà anche un quasi bacio tra Teresa e Andrea, che lascerà senza parole il rivale Antonio.

Insomma la bella Teresa ha scelto di 'portarsi avanti' e del resto manca pochissimo alla registrazione della sua scelta finale che avverrà all'interno della Villa di U&D. Occhi puntati anche sul tronista spagnolo Ivan Gonzalez, che in queste settimane ha dimostrato di non avere le idee molto chiare sul da farsi e si può dire che il suo percorso non sta conquistando più di tanto il gradimento del pubblico televisivo e social.

Lorenzo Riccardi mette in scena una finta scelta a Uomini e donne e scoppia il caos

Tornando, invece, alla puntata di ieri pomeriggio di U&D, [VIDEO] vi diciamo che grande spazio è stato dato soprattutto a Lorenzo Riccardi, il quale ha sorpreso tutti con l'annuncio della sua scelta finale che tuttavia si è rivelata un 'fake'.

Advertisement

Il tronista, infatti, ha soltanto voluto mettere alla prova le due corteggiatrici giunte al 'duello finale', facendo credere ad entrambe che fossero la scelta finale. Quando però il suo "giochetto" è stato scoperto, ecco che le ragazze sono andate via dallo studio, furiose e amareggiate per questa presa in giro da parte del tronista.