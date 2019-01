Annuncio

Annuncio

Ieri 26 gennaio è stata registrata una nuova puntata del [VIDEO]trono classico [VIDEO] di Uomini e donne, il popolarissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, la ''regina'' indiscussa della televisione italiana ed in particolare di Canale 5. Il programma come di consueto regala colpi di scena imprevedibili e la puntata registrata ieri non sfugge a questa regola. La scelta per tutti i tronisti si avvicina: entro febbraio tutte le scelte dovranno essere registrate e trasmesse in prima serata su Canale 5, ma Ivan ad oggi sembra essere ancora in gravissima difficoltà con le sue corteggiatrici.

Dalle ultime anticipazioni risultano parole molto offensive che il tronista avrebbe rivolto a Natalia e Sonia, ree a suo dire di essersi dimenticate completamente del suo compleanno.

Advertisement

A causa del litigio, Ivan avrebbe sbottato affermando: "Siete persone di m***a".

La puntata ha visto protagonisti anche Lorenzo e Luigi, entrambi impegnati alla ricerca dell'amore. Per quanto riguarda Lorenzo la ''caccia'' sembra essere giunta al termine dopo le parole pronunciate oggi da Maria De Filippi.

Spoiler Uomini e Donne, Ivan compie gli anni ma le corteggiatrici non gli fanno gli auguri

Qualche giorno fa era il compleanno di Ivan, ma nessuna delle due corteggiatrici principali, Natalia e Sonia, ha fatto gli auguri al tronista. Entrambe hanno giustificato il loro gesto precisando di non aver dimenticato del compleanno di Ivan, ma di avere scelto di proposito di non fargli gli auguri a causa del comportamento che il ragazzo ha esibito nelle ultime settimane. In particolare Sonia ha risposto a tono: ''Non mi porti in esterna da due settimane, per quale motivo ti avrei dovuto fare gli auguri di compleanno?", al che ul tronista ha replicato: ''Io qua in Italia sono solo, ho ricevuto gli auguri solo da un'estranea che mi ha inviato un messaggio e non dalle mie corteggiatrici".

Advertisement

I migliori video del giorno

Natalia poi ha dato manforte a Sonia ribadendo lo stesso concetto: anche lei ha scelto di non fare gli auguri al tronista, facendo così arrabbiare Ivan che ha risposto: "Siete persone di m***a". Natalia stava abbandonando lo studio prima che Andrea, il nuovo tronista, le chiedesse di restare per conoscersi. La ragazza ha cosi piantato in asso Ivan.

Anticipazioni U&D, Maria De Filippi: ''Lorenzo sta per scegliere, ultima puntata per lui prima della scelta''

Se Ivan e Luigi sembrano essere ancora in alto mare, il cammino di Lorenzo ha preso una via ben precisa con una scelta sempre più vicina e infatti Maria ha annunciato l'imminente fine del percorso di Lorenzo. Nei prossimi giorni dunque, una tra Claudia e Giulia diventerà ufficialmente la ragazza di Lorenzo. In esterna il tronista ha baciato entrambe le corteggiatrici scatenando come al solito un vespaio di polemiche. Chi sarà la sua scelta? La bella e simpatica Claudia o l'imprevedibile Giulia? Lo sapremo presto nelle puntate serali di Uomini e Donne.