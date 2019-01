Annuncio

Le ultime puntate dedicate al trono classico di Uomini e donne hanno dedicato ampio spazio a Lorenzo Riccardi e alla sua finta scelta [VIDEO], organizzata per mettere alla prova Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Le due corteggiatrici hanno reagito male alla provocazione del tronista, che ha così dimostrato che la loro risposta, in caso di scelta, sarebbe stata positiva. Claudia, pur faticando a trattenere le lacrime, ha però ascoltato le ragioni di Lorenzo e ha deciso di restare nel programma, consapevole che, comunque, lui sarebbe andato a cercarla.

Mentre Giulia ha lasciato lo studio, affermando senza mezzi termini di non voler essere presa in giro in modo tanto plateale. Sarà questa la fine del suo percorso a Uomini e donne? Come molti fan già sospettano, ancora una volta la corteggiatrice torinese cambierà idea e non darà seguito alla minaccia di abbandonare il programma.

Le anticipazioni relative alla registrazione del 12 gennaio, la successiva rispetto a quella del 3/01 andata in onda i giorni scorsi, segnalano ben tre esterne di Lorenzo insieme a lei, per convincerla a non farsi da parte.

Uomini e donne: Lorenzo raggiunge Giulia a Torino

Sono davvero succose le anticipazioni di Uomini e donne relative alle puntate che Canale 5 trasmetterà la prossima settimana. Il trono di Lorenzo Riccardi, infatti, proseguirà con le corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, nonostante quest'ultima avesse in precedenza espresso il suo desiderio di abbandonare il programma. Claudia verrà raggiunta da Lorenzo nel vivaio di famiglia e successivamente la coppia si trasferirà in spiaggia. Qui, il tronista confermerà più volte il suo interesse e chiederà scusa a Claudia, scrivendo anche il suo pensiero sulla sabbia.

Alla fine scatterà un nuovo bacio appassionato. Con Giulia, però, le esterne saranno ben tre: la prima avverrà nel camerino, poco dopo la precedente registrazione. Qui Lorenzo chiederà alla corteggiatrice di non lasciare il programma, rinnovando tale invito anche quella stessa sera quando la raggiungerà in hotel. L'esterna della svolta avrà luogo a Torino, città in cui vive la modella. La coppia parlerà a lungo, conoscendosi meglio, e sarà qui che avverranno nuove coccole e baci. Giulia sarà presente in studio, dove ascolterà le parole di Claudia, delusa per il tempo che Lorenzo ha dedicato alla sua rivale.

La recente intervista di Claudia Dionigi

La scelta di Lorenzo Riccardi si avvicina ma il tronista appare ancora molto confuso [VIDEO]. La conferma arriva anche dalle anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del 12 gennaio, nella quale Riccardi ha, più volte, confessato di non essere in grado di scegliere tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. Diverso appare, invece, il punto di vista di quest'ultima, recentemente intervistata dal settimanale Uomini e donne Magazine.

In tale occasione, la corteggiatrice ha ammesso di avere la sensazione di essere la preferita del tronista: "Non vorrei fare un azzardo a dirlo, ma credo che la sua piccola preferenza sia io, sia più spinto verso di me, altrimenti non si giustificherebbero tanti suoi comportamenti". Ma considerando che già in passato, Lorenzo è apparso imprevedibile, anche in questo caso sarà meglio non dare nulla per scontato.