Advertisement

Advertisement

Uomini e donne è tornato in onda su Canale 5 ieri pomeriggio dopo la lunga pausa natalizia e intanto infiammano subito le prime polemiche in rete. Questa volta a finire nel mirino del pubblico social è stato l'opinionista Gianni Sperti, il quale è apparso in una veste del tutto 'nuova' rispetto a quella cui eravamo abituati a vederlo nel corso degli ultimi tempi. In molti, infatti, hanno notato dei cambiamenti nell'aspetto di Gianni, frutto di una probabile visitina dal chirurgo estetico durante il periodo delle feste di Natale. [VIDEO]

I sospetti su Gianni Sperti: l'opinionista si sarebbe rifatto

Nel dettaglio, le gossip news sul mondo di Uomini e donne rivelano che molti spettatori da casa hanno avuto modo di notare che Gianni Sperti è apparso in versione diversa.

I fan che seguono e commentano la trasmissione su Facebook e Twitter hanno subito sospettato che l'opinionista del dating show di Maria De Filippi sarebbe passato dal chirurgo per sottoporsi a qualche ritocchino prima del ritorno in televisione.

Advertisement

Quello che ha colpito maggiormente sono state le labbra di Gianni, che sono apparse più carnose rispetto a quelle mostrate nel corso delle ultime puntate del programma prima della sosta natalizia. Addirittura c'è chi sostiene che l'ex marito di Paola Barale, adesso, sia 'tutto tirato' in volto e quindi si sarebbe sottoposto ad un vero e proprio lifting. Al momento, però, Gianni preferisce non commentare questi sospetti che viaggiano sui social e sul suo profilo ufficiale non ha dato nessuna spiegazione.

Bufera anche su Tina Cipollari per il suo atteggiamento con Gemma Galgani

Ma questa non è l'unica polemica del momento che aleggia sul mondo di Uomini e donne [VIDEO], dato che anche Tina Cipollari è finita al centro delle discussioni social. In molti, infatti, non hanno gradito il comportamento dell'opinionista nei confronti di Gemma Galgani. Nella puntata di ieri, infatti, la Cipollari ha addirittura rovesciato una bottiglietta d'acqua sul capo della sua nemica giurata, scatenando l'indignazione del pubblico da casa che non ha per niente gradito questo suo atteggiamento.

Advertisement

E così la Cipollari ha dovuto fare i conti con le accese critiche sul mondo di Instagram, Facebook e Twitter, al punto che in molti hanno chiesto alla padrona di casa, Maria De Filippi, di intervenire in prima persona per evitare che possano verificarsi nuovi episodi del genere ai danni della malcapitata Gemma, la quale continua ad essere la 'vittima' preferita della storica opinionista di Uomini e donne.