Uno Stefano De Martino così sincero, forse non l'avevamo mai visto: nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a Fanpage poco tempo fa, il napoletano si è raccontato a 360°, arrivando a svelare particolari inediti della sua vita personale. Oltre a spendere belle parole per le ex Belen Rodriguez ed Emma Marrone, il ballerino ha ammesso per la prima volta di aver avuto una storia d'amore con Gilda Ambrosio [VIDEO] e di essere attualmente single. Un'altra dichiarazione del 29enne che sta facendo molto discutere, è quella sulla chirurgia: il ragazzo ha confessato di essersi rifatto qualcosa (il naso e i denti) perché com'era prima non si piaceva.

De Martino e le donne: il pensiero su Belen, Gilda ed Emma

Fanpage ha realizzato una particolare intervista con Stefano De Martino, chiedendogli di commentare le principali parole che gli utenti del web associano al suo nome quando lo cercano su Google.

Inutile dire che sono le donne uno dei temi più scottanti che il ragazzo ha affrontato poco tempo fa: dalle storiche ex alle "amiche speciali" con le quali è stato paparazzato in questi anni.

Su Belen Rodriguez ed il loro chiacchierato ritorno di fiamma, il 29enne ha detto: "No, non siamo tornati insieme ma siamo comunque una bellissima famiglia. Ci siamo conosciuti negli studi di Amici, innamorati, fidanzati, abbiamo fatto un figlio e poi ci siamo sposati".

Ad qualcuno che chiedeva se fosse vera la notizia che è stato lui a lasciare l'argentina, il ragazzo ha risposto: "Ebbene sì, è successo anche questo".

Su Emma Marrone, con la quale è stato per circa 4 anni tra alti e bassi, invece Stefano ha fatto sapere: "Anche la storia con lei è nata sotto i riflettori. È una mia ex fidanzata ma anche una bravissima cantante".

Le parole più sorprendenti, però, De Martino le ha usate per commentare il suo rapporto con Gilda Ambrosio, l'influencer che per oltre un anno è stata considerata da tutti la sua nuova fiamma, ma che lui ha sempre definito solo un'amica speciale.

"Gilda è l'unica persona che ho frequentato davvero per un periodo di tempo. Nonostante sia molto talentuosa, si è ritrovata nel frullatore del Gossip per colpa mia"- ha dichiarato il napoletano, che per la prima volta dopo tanto tempo ha confermato che la relazione con la stilista c'è stata eccome, ma hanno preferito tenerla nascosta per evitare di intralciare il lavoro di lei nella moda.

Stefano ammette: 'Prima ero brutto, ho sistemato qualcosa'

Con Fanpage, De Martino ha anche parlato di Amici, il talent che l'ha lanciato nel mondo dello spettacolo ma dal quale si è allontanato da circa un anno per tentare nuove sfide professionali. [VIDEO]"Non credo", ha risposto il giovane a chi gli chiedeva se l'avremmo rivisto nel programma di Maria De Filippi nel 2019.

Un altro interessante commento che Stefano ha fatto in questa intervista, è quello su Fabrizio Corona. Sull'ex re dei paparazzi al quale ha portato via Belen qualche anno fa, il 29enne ha detto: "Siamo stati antagonisti per amore, ma adesso ho un buon rapporto con lui. Quando lo incontro in qualche evento, chiacchieriamo e ci divertiamo. Trovo che sia una persona brillante e mi dispiace che non si sia potuto godere suo figlio".

L'ultima confessione inedita che il ballerino ha fatto a Fanpage, è quella su un argomento che non aveva mai affrontato prima davanti alle telecamere: la chirurgia. Con il sorriso sulle labbra, De Martino ha detto: "Prima ero più brutto, ma è il risultato quello che conta. Il primo intervento l'ho fatto al naso perché me l'ero spaccato. Poi ho sistemato qualcosa, tipo i denti".