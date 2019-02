Annuncio

Secondo le ultime indiscrezioni che ci giungono dalla registrazione della puntata speciale della scelta di Uomini e donne di Ivan Gonzalez, il tronista spagnolo del programma di Maria De Filippi potrebbe concludere l'avventura sul trono classico con un no della sua scelta. Infatti, secondo i rumors del popolo del web, lo spagnolo sarebbe rimasto molto deluso da un determinato comportamento di una delle sue corteggiatrici. Ricordiamo che l'ex tentatore di Temptation Island è prossimo alla scelta che andrà in onda domani, venerdì 1 marzo in prima serata su Canale 5, nel terzo e ultimo appuntamento serale di Uomini e Donne, dedicato alle scelte.

La corteggiatrice Natalia nel caso fosse scelta, direbbe di no a Ivan

Secondo quanto riportato da ilvicolodellenews, la corteggiatrice Natalia avrebbe messo un mi piace ad un commento di un fan che avrebbe scritto che se mai lo spagnolo dovesse scegliere la ragazza, lei direbbe di no.

Il motivo sarebbe da ricondursi al fatto che rifiutando Ivan, la bionda potrebbe poi tornare a corteggiare Andrea Zelletta, il nuovo tronista del programma della moglie di Maurizio Costanzo. Infatti, è cosa ben nota a tutti che il nuovo tronista ha da sempre un interesse nei confronti di Natalia, in quanto l'ha già portata più volte in esterna e tra i due c'è pure molta complicità. Cosa che ha infastidito molto lo spagnolo e proprio per questo, i due tronisti hanno avuto spesso in studio degli scontri, in quanto vorrebbero la stessa ragazza. Inoltre, sempre secondo gli ultimi rumors, la corteggiatrice bionda avrebbe accettato di andare in villa con Ivan e l'altra corteggiatrice Sonia solo per apparire in prima serata e per far concludere il percorso allo spagnolo, salvo poi rifilargli un due di picche nel caso venisse scelta e ritornare a conoscere Andrea.

La scelta di Ivan

Dunque, visto e considerato che la giovane corteggiatrice Natalia, nel caso fosse scelta direbbe di no allo spagnolo, allora quest'ultimo secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe scelto Sonia. La ragazza, esterna dopo esterna si è sempre più innamorata di Gonzalez, tant'è che gli ha portato a conoscere tutta la sua famiglia. Inoltre, come prevedibile la 31enne sarda avrebbe subito risposto di si allo spagnolo. Poi, a poche ore dalla scelta, lo spagnolo ha dichiarato che da sempre porta l'Italia nel cuore e partecipando a Uomini e Donne in Italia, spera che questo paese gli faccia trovare la donna giusta. Non ci resta che aspettare domani sera venerdì 1 marzo, per smentire o confermare tutte le anticipazioni che circolano in questi giorni sul web, sulla scelta di Ivan Gonzalez.