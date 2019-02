Annuncio

E' già finita la storia d'amore tra Lucas Peracchi, l'ex tronista noto al pubblico di Uomini e donne e Mercedesz Henger, figlia dell'ex attrice a luci rosse, Eva, e protagonista di una delle ultime edizioni dell'Isola dei famosi in onda su Canale 5. I due, circa sette mesi fa, avevano annunciato in televisione di essersi fidanzati e sembravano essere una coppia decisamente molto affiatata. Peccato, però, che l'idillio tra Lucas e Mercedesz si sia interrotto e, proprio in queste ore, è stata la Henger a darne l'annuncio sui social, dove ha rivelato di essersi lasciata con Lucas.

Mercedesz Henger annuncia la fine della storia d'amore con Lucas di U&D

Un annuncio che un po' ha lasciato spiazzati i fan della coppia, dato che, fino a poche settimane fa, apparivano felice e sorridenti assieme: forse mai nessuno avrebbe immaginato che tra di loro potesse esserci aria di crisi in corso.

E invece la bella Mercedesz ha fatto sapere sui social che la love story con Lucas è giunta definitivamente al capolinea.

La Henger ha postato un messaggio su Instagram in cui dice di non aver bisogno di cancellare le vecchie foto che la ritraggono con Lucas dal suo profilo, anche se comunque lo ha cancellato dalla sua vita. 'Grazie per avermi dimostrati chi sei veramente', ha chiosato Mercedesz in questo suo messaggio social, dove ha letteralmente sbottato nei confronti del suo ormai ex fidanzato.

La Henger, però, non si è sbilanciata più di tanto sull'accaduto e quindi non ha fornito ulteriori dettagli sui motivi che avrebbero portato lei e Lucas a dirsi addio in maniera definitiva, dopo appena sette mesi di fidanzamento.

Per quanto riguarda, invece, la posizione dell'ex tronista di Uomini e donne, vi diciamo che, al momento, non ha ancora proferito parola sull'accaduto.

L'addio tra Mercedesz e Lucas

Lucas, infatti, ha postato delle foto sul suo profilo social ma non ha fatto minimamente cenno a questa rottura definitiva con Mercedesz, che, al contrario, ha voluto subito annunciarla e renderla pubblica ai suoi tantissimi fan che la seguono e la supportano.

A questo punto, però, non si esclude che tutta la verità dei fatti su questo clamoroso addio possa essere fatta nel corso di una delle prossime puntate di Pomeriggio 5, il fortunato talk show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, dove Mercedesz, spesso, è ospite nelle vesti di opinionista e dove aveva proprio annunciato il suo fidanzamento con l'ex tronista, protagonista di uno 'scandalo' nella trasmissione della De Filippi, Uomini e donne.