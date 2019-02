Annuncio

I recenti appuntamenti con la longeva soap opera di Rai Tre Un posto al sole, in onda dal 1996, hanno visto il riemergere di una spinosa questione nella vita di Serena. Si tratta dell'eredità che vede coinvolta la moglie di Filippo, stanca delle continue pressioni conseguenti a questa vicenda che infastidisce la Cirillo a causa del comportamento dei cugini. Gli spoiler delle puntate che vanno dall'11 fino al 17 marzo fanno notare che Raffaele non potrà essere contento del rapporto tra Diego e Beatrice per il fatto che la ragazza continua a nascondere dei segreti al fidanzato. Diego non saprà in che modo comportarsi nei confronti della Lucenti che non avrà il coraggio di raccontare una verità al fratello di Patrizio. Andrea e Arianna s'interrogheranno sulla decisione dell'adozione e la signora Pergolesi non avrà dubbi a intraprendere questo percorso.

Giulia non crede alla durata del rapporto tra Manlio e Adele

Silvia si preoccuperà per Alex coinvolta nelle vicende di Vittorio che non riserva le dovute attenzioni alla ragazza. La madre di Rossella prenderà a cuore la situazione sentimentale della grafica alla quale dimostrerà la solidarietà femminile. Il portiere di Palazzo Palladini si confiderà a proposito della preoccupazione nei confronti di Beatrice e Diego darà la conferma al padre del fatto che l'avvocato ha mentito su dove si trovava una mattina. Adele inizierà a pensare che sia ritornata la tranquillità nella vita matrimoniale con Manlio, ma farà delle valutazioni sbagliate. Giulia rimarrà alle prese con la preoccupazione per la consuocera poiché ritiene che si tratti di un rapporto precario.

Manlio vuole fare del male a Giulia

Nel frattempo Alessandra comincerà a ribellarsi nei confronti di Vittorio con il quale avrà una discussione che potrebbe essere determinante per far terminare l'amicizia. Adele farà i conti con le nuove pressioni del marito che costringerà la moglie a fare un viaggio mettendo in secondo piano il lavoro. Manlio inizierà ad aggredire la consorte dopo che la donna non ha accettato una richiesta dell'uomo. Filippo avrà un incontro particolare che potrebbe schiarire le idee a Serena. Niko e Susanna soccorreranno Adele, ferita gravemente, e Giulia diventerà la prossima vittima del consuocero. Infine, Flora ricomparirà nella vita di Serena che verificherà l'attendibilità delle parole della cugina e si troverà di fronte a un bivio.