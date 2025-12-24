Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Mehmet rivelerà a Farah che Ali Galip ha ordinato la morte del donatore di midollo destinato a Kerim. La rivelazione arriva dopo il ritrovamento dell’auto coinvolta nell’incidente e la confessione di Bekir, messo alle strette da Bade, che conferma l’esistenza di un ordine preciso partito dallo zio.

Mehmet indaga sull’incidente che ha causato la morte del donatore

Sarà Mehmet a indagare sull'incidente che ha avuto come vittima il donatore compatibile per il trapianto di midollo osseo necessario a salvare Kerim.

Fin dal primo momento, le cose gli sembreranno alquanto strane. L'incidente non gli sembrerà affatto uno scherzo del destino: dietro potrebbe esserci la mano di qualcuno.

I sospetti di Mehmet prenderanno forma quando Bade si presenterà da lui per raccontargli che è stato lo zio a ordinare la morte del donatore. È stato Bekir, messo alle strette, a raccontarle ciò che è accaduto. Mehmet capirà che non può tenere nascosta questa verità, così andrà da lei.

Mehmet rivela a Farah il nome del responsabile della morte del donatore

Andrà da lei in un giorno molto importante, visto che la ragazza avrà un colloquio per poter tornare a esercitare la professione di medico. L'incontro si terrà in ospedale e andrà bene, ma ad attenderla fuori dalla porta ci sarà Mehmet e non sembrerà portatore di belle notizie.

"So chi è stato a uccidere il donatore di Kerim", dirà Mehmet con tono freddo. "Chi è? Dimmi il nome", risponderà Farah e Mehmet non potrà più tirarsi indietro: "È Ali Galip". Farah resterà un attimo attonita: "Cosa? E perché l'avrebbe fatto?".

Mehmet spiega a Farah il movente dietro la morte del donatore

"Voleva punire Tahir, perché è stato lui a darmi la pistola con le impronte di Kaan. Ali Galip voleva vendicarsi e ha scelto di colpire voi", dirà Mehmet con tutta la sincerità possibile. La situazione, però, farà infuriare Farah: "Per farlo, ha fatto uccidere il donatore. È lui il colpevole. Proprio lui. È colpa sua se Kerim è ancora malato. Gliela farò pagare".

Mehmet, però, la inviterà a mantenere la calma: "Calmati.

Non ti faccio andare da nessuna parte. Sai cosa succederebbe se Tahir scoprisse che il colpevole è Ali Galip? Cosa succederebbe? Una tragedia. Non mettere la vostra vita in pericolo. Non mettere la vita di tuo figlio in pericolo".

Mehmet propone a Farah di collaborare per incastrare Ali Galip

Farah, però, non sembrerà disposta a calmarsi: "Mio figlio aveva soltanto una possibilità per guarire, ed era quel donatore. Mio figlio non potrà avere una vita normale per colpa di Ali Galip, e ora lui deve pagare". Mehmet, però, sembrerà avere pronta una soluzione: "Hai ragione. Quello che ha fatto Ali Galip è mostruoso, ma non risolverai niente con la tua rabbia. Calmati. Insieme sistemeremo tutto. Ora, se uniamo le forze, potremo dare ad Ali Galip quello che si merita, ma in modo legale.

Passerà il resto della sua vita in prigione".

Mehmet le spiegherà che cosa devono fare: "Dobbiamo collaborare. Tu e io. Diventa la mia informatrice e daremo a quel mostro ciò che si merita. Te lo garantisco".