Secondo appuntamento con il Trono Over di Uomini e donne. Prima di scoprire quello che accadrà oggi, vediamo come ci siamo lasciati nella puntata di ieri.

Come di consuetudine, la prima parte è stata aperta dalle vicende amorose di Gemma Galgani. Come molti di voi ricorderanno Rocco, stufo dei continui no della dama, settimana scorsa ha deciso di mettersi in gioco con il parterre femminile. Per questo motivo, nell'ultimo periodo, si è sentito per tre giorni con Simona; le cose, però, non sono andate avanti, perché lui nella testa ha solo Gemma. L'attrazione fisica tra i due e indissolubile e il cavaliere cerca di mostrare, alla dama, quello che prova per lei in mille modi, ma nonostante tutto Gemma non si sente ancora pronta per compiere il gran passo de "l'intimità insieme".

Intanto, sempre nella puntata di ieri, ha fatto ingresso nel parterre maschile Renato. L'uomo, di Ravenna e vedovo da tre anni, ha fatto divertire tutti "a passo di danza", improvvisando un ballo anche con la stessa Maria De Filippi [VIDEO]; anche se è stato soprannominato da Gianni Sperti "Renato dalla mano lunga", il nomignolo lascia poco spazio all'immaginazione.

L'appuntamento di ieri si è concluso con Riccardo e Roberta. Il cavaliere vorrebbe interrompere la conoscenza con la dama, ma per la coppia c'è un mistero all'orizzonte. Infatti, oggi verrà svelata una segnalazione arrivata in redazione, che presumerebbe che i due si stiano frequentando fuori dal programma, fatto non ammesso dalle regole del dating show.

Per scoprire tutti gli aggiornamenti, non vi resta che seguire il racconto, dalle 14.45, qui su Blasting News.