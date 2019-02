Annuncio

Annuncio

L'Eredità è un quiz televisivo che va in onda dal 2002 su Rai 1; nella versione attuale il programma prevede una sfida tra sette concorrenti in diverse prove fino ad arrivare al vincitore della puntata che potrà poi accedere alla fase finale del gioco, la Ghigliottina. Durante l'ultima trasmissione qualche utente ha parlato di un complotto, la produzione avrebbe infatti aiutato un concorrente a vincere grazie a dei suggerimenti.

L'Eredità, in rete si parla di complotto

Il popolo della rete, che è anche spettatore televisivo, a volte nota o ipotizza dei particolari durante le trasmissioni e le pubblica sui social.

Succede un po' per tutto, per i fatti di cronaca ma anche per i quiz televisivi, così alcuni utenti hanno pensato che l'ultima puntata de L'Eredità potesse contenere un broglio.

Advertisement

Non è la prima volta che parte del pubblico della trasmissione di Flavio Insinna è convinto che a volte la produzione del programma decida di aiutare un concorrente piuttosto che un altro. L'ultima puntata del quiz ha così scatenato il web, in diversi hanno pensato che gli autori abbiano infatti voluto far vincere il ragazzo con i lobi dilatati. Un utente ha addirittura ipotizzato che la regia avrebbe inserito degli auricolari all'interno dei dilatatori, al fine di suggerirgli le risposte. Diego Fanzaga, il vincitore del quiz, avrebbe dunque ricevuto aiuto grazie alla regia che era collegata via radio con lui, portandolo alla vittoria. Il giovane campioncino dell'Eredità raccoglie dunque anche i soliti sospetti che circondano, ormai da diverso tempo, il programma di Flavio Insinna. Un altro utente ha anche paragonato Diego alla Juventus, alludendo ai presunti vantaggi arbitrali di cui godrebbe la Vecchia Signora a detta dei tifosi di tutte le altre squadre.

Advertisement

I migliori video del giorno

In sostanza, diversi telespettatori, si aspettavano che il campione in carica sarebbe arrivato alla vittoria finale senza particolari difficoltà.

Probabile sostituzione di Flavio Insinna

Flavio Insinna potrebbe essere sostituito come conduttore all'Eredità, queste sono le ultime voci che parlano di un suo presunto allontanamento dal programma. Nonostante gli ascolti e un ottimo share le polemiche nei suoi confronti infatti non mancano, in particolare quelle relative al suo comportamento nei confronti dei concorrenti. Insinna sarebbe colpevole di non essere affatto clemente con chi sbaglia domande "troppo semplici", ovvero con chi da risposte assurde riguardo a temi semplici di letteratura, storia o geografia. Il conduttore non sempre è capace di dissimulare il suo disappunto, mettendo a volte in imbarazzo i concorrenti.