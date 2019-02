Annuncio

Nella serata tra il 6 e il 7 febbraio, è avvenuta la messa in onda della seconda diretta consecutiva del Festival di Sanremo 2019, che ha visto il vincitore di X-factor e di Sanremo, Marco Mengoni, esibirsi totally-live sul palco del rinomato Teatro Ariston della riviera ligure. Marco Mengoni vinceva il Festival della Canzone Italiana con il singolo 'L'essenziale', nel lontano 2013, un brano che il cantante di Ronciglione ha esibito in occasione della sua ospitata a Sanremo 2019, avvenuta nella nuova puntata del Festival.

Marco Mengoni e Tom Walker infiammano il Teatro Ariston

Secondo 'Cosmopolitan', ''Marco Mengoni a Sanremo 2019 con Tom Walker ha spaccato tutto, e il festival può finire qui''.

Sono in molti, tra i fedeli telespettatori del Festival della Canzone made in Italy a ritenere che la performance di Marco Mengoni e Tom Walker sia stato il momento più emozionante in assoluto, delle prime due serate della kermesse musicale. Il cantante ed ex-pupillo di Morgan, Marco Mengoni, si era detto emozionato di tornare sul prestigioso palcoscenico sanremese, e in occasione della seconda diretta del Festival ha sottolineato che la presenza di Tom Walker lo ha incoraggiato a tornare alla gara musicale che lo ha forgiato in quanto cantautore italiano.

Il cantante di 'L'Essenziale' si è presentato alla sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana, dove ha eseguito una performance emozionante sulle note di 'Hola (I Say)', un brano inciso in studio in collaborazione con Tom Walker.

Tom, classe 1991, è un artista scozzese, nato a Glasgow (Inghilterra), e questi insieme a Marco è riuscito a regalare un momento televisivo davvero magico ai telespettatori, durante la serata sanremese dello scorso mercoledì. Il duo ha eseguito l'emozionante ballad 'Hola (I say)' totalmente dal vivo, sfoderando la perfetta alchimia consolidatasi nella collaborazione delle due voci, tra loro complementari, dei due artisti in questione. Dopo aver lanciato i primi due singoli tratti dall'album 'Atlantico', 'Voglio' e 'Buona Vita', Marco Mengoni ha deciso di tornare al Teatro Ariston, per presentare il terzo singolo estratto dal suo ultimo progetto discografico, in cui 'Hola (I say)' è contenuta anche nella versione 'a solo'.

Il brano presentato dal duo a Sanremo 2019 è stato registrato in italiano da Mengoni e in inglese da Walker, ed è nata da un'esperienza di vita del cantante di Ronciglione, che ha spiegato ai microfoni di 'Fanpage' come la sua ricerca di imparare lo spagnolo e le difficoltà riscontrate all'estero lo abbiano portato a una riflessione sulle sue esperienze di vita, ovvero di come, troppo spesso, non riusciamo a goderci l'essenziale che la vita ci dà, e del fatto che bisognerebbe accettare e amare se stessi senza pretendere di cambiare, in ragione di qualcosa e/o qualcuno altro.

La nuova puntata del Festival di Sanremo 2019 verrà trasmessa tra poche ore, in prima serata su Rai 1.