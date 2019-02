Annuncio

Annuncio

La fine di The Bing Bang Theory con la dodicesima stagione ha deluso molto i fan, ma chiunque sarebbe rimasto deluso sapendo che la sua serie preferita finisce, che sia la dodicesima o la centesima stagione. Una volta scesi a patti con il fatto che la dodicesima stagione di The Big Bang Theory sarà l'ultima, tuttavia, Chuck Lorre, il co-autore della serie, ha rivelato la struttura del finale di serie [VIDEO].

Chuck Lorre ha rivelato a TVLine che il finale di stagione, e di serie, sarà composto da due episodi che andranno in onda insieme, chiudendo un ciclo che va avanti da dodici lunghi anni. L'autore ha specificato che la durata totale dell'ultima messa in onda della serie sarà quindi di un'ora, attraverso due episodi collegati tra loro, ossia episodi distinti e separati, ma con una storia in comune.

Annuncio

Le celebrazioni per la fine di The Big Bang Theory

Ancora non è terminata, ma i festeggiamenti per la fine di una sit-com che ha segnato un'epoca sono già iniziate, a partire dagli stessi studi cinematografici.

La serie è sempre stata girata, fin dal 2007, nel Teatro 25, che è stato già rinominato "Teatro The Big Bang Theory". Si tratta di un grandissimo onore, in quasi un secolo di storia degli Studi Warner Bros. solamente altre quattro volte il nome di uno studio è stato sostituito con quello di una delle serie che vi sono state registrate dentro: ER, Friends, The Ellen Degeneres Show e Due uomini e mezzo.

Essendo "Due Uomini e mezzo" un'altra sitcom di Chuck Lorre, questa nuova onorificenza fa di lui l'autore di serie tv con più opere che hanno dato il proprio nome ad un Teatro di posa. Un'onore che Lorre accetta di buon grado, definendolo come gratificante poiché in questo modo le serie vengono rese parti integranti degli studios.

Annuncio

I migliori video del giorno

La serie di Chuck Lorre ha fatto davvero la storia?

Ci sono tantissime serie che vanno e vengono, ma poche rimangono impresse nella mente dei telespettatori ed entrano a pieno diritto in quella che possiamo definire "cultura pop".

Se è vero The Big Bang Theory è entrata a far parte nella storia della televisione per il fatto che è stata una delle sitcom più amate di sempre, è anche vero che, con 297 episodi, la serie di Chuch Lorre ha il titolo di essere anche la sitcom più longeva della storia della televisione. Un traguardo inaspettato per lo stesso autore, che non pensava di arrivare nemmeno ad una seconda stagione.

Insomma in un modo o nell'altro, con detrattori ed estimatori, The Big Bang Theory è entrata nella storia della televisione.

Annuncio

Chi sarà il suo successore?