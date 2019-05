Il Grande Fratello 16 continua a mettere la prova i suoi concorrenti, cercando di favorire dinamiche in grado di scatenare curiosità e discussioni fuori e dentro la Casa. È così che nella giornata di ieri, ai ragazzi è stato chiesto di baciare una persona a loro vicina ogni qual volta sentiranno le note di una canzone d'amore.

Pubblicità

Pubblicità

L'obiettivo è presto detto: se tutti loro rispettarono la richiesta nel modo giusto, potranno ottenere un budget aggiuntivo per la spesa. La somma in questione è di 40 euro, ottenuta solo dopo l'attenta valutazione dell'impegno mostrato da ognuno di loro. I gieffini si sono così avvicinati nel compiere il gesto richiesto ma è soprattutto una "coppia" ad avere attirato l'attenzione del pubblico da casa ovvero Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi. Il bacio, però, è stato scambiato senza troppa convinzione.

Michael e Gianmarco si baciano al Gf 16 per la spesa

Il bacio di Michael e Gianmarco

Mentre la presunta omosessualità di Michael Terlizzi continua ad essere oggetto di dibattito tra i telespettatori del Grande Fratello, è stato proprio l'occhio attento del programma a mettere il figlio di Franco in una situazione compromettente. È stato chiesto a lui e ai compagni di baciare una persona vicina e lui, in quel momento, si è trovato non lontano da Gianmarco Onestini. Quest'ultimo è apparso subito in difficoltà per la novità, chiedendo all'amico di essere baciato sulla guancia.

Pubblicità

Ma Michael, preoccupato del mancato superamento della prova, ha chiarito: "Però devo toccarti le labbra. Fammi toccare le labbra. Dai, che altrimenti si incavolano e non passiamo la prova". A quel punto, Terlizzi si è avvinato per baciare Gianmarco che all'ultimo momento si è spostato, rendendo possibile il contatto solo sulla spalla. Si è dunque trattato di un incontro tutt'altro che coinvolgente, a differenza di quanto accaduto tra Valentina e Kikò, che si sono lasciati andare ad un bacio ben più cinematografico.

Michael stanco delle troppe chiacchiere

Nelle ultime ore Michael Terlizzi e gli altri concorrenti sono stati messi alla prova dal Grande Fratello 16, che li ha obbligati a baciarsi in cambio di un aumento del budget della loro spesa. Il fatto ha portato Terlizzi a baciare, anche se non in modo coinvolgente, il collega Gianmarco, apparso molto preoccupato dell'eventuale contatto fisico. Sono passati, infatti, solo pochi giorni dalle dichiarazioni di Edoardo Ercole, che ha rivelato le parole di Onestini secondo il quale Michael sarebbe omosessuale.

Pubblicità

E proprio questo eccessivo chiacchiericcio relativo alla sua situazione sentimentale, comincia a risultare poco gradito all'ex single di Temptation Island. Confidandosi con i propri compagni, infatti, ha rivelato di non comprendere tale interesse mediatico in merito alla sua eventuale omosessualità.