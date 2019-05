Manca poco alla conclusione della stagione 2018-19 di Uomini e donne e i tre tronisti si preparano a compiere la loro scelta. Dopo circa quattro mesi di avventura televisiva, Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià non hanno più molto tempo a disposizione per fare il nome di colei o colui che continueranno a frequentare anche quando le telecamere del dating show si saranno spente.

A differenza di quanto avvenuto lo scorso febbraio, però, la scelta di fine anno non avverrà al castello medievale, né tanto meno andrà in onda in prima serata su Canale 5. Si tornerà, infatti, alle vecchie abitudini dato che la caduta dei petali rossi avverrà in studio, davanti a Maria De Filippi, pubblico ed opinionisti. Prima di arrivare al verdetto, però, i tronisti avranno la possibilità di trascorrere ancora del tempo in una casa insieme ai propri corteggiatori.

Anticipazioni Uomini e donne: Andrea in villa con Klaudia e Natalia

E, stando a quanto segnalato da Raffaella Mennoia su Instagram, il primo a registrare il weekend in villa sarà Andrea già a partire dalle prossime ore.

L'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e donne risale allo scorso 7 maggio, data in cui Andrea Zelletta ha deciso di eliminare Muriel e di proseguire il suo percorso con le sole Natalia e Klaudia. Da allora, di lui e delle altre troniste non si è più saputo nulla, almeno fino a qualche ora fa.

È stata Raffaella Mennoia, infatti, a pubblicare una Instagram Stories nella quale ha confermato le voci che già circolavano sul web, rese note in precedenza da Il Vicolo delle News. Andrea Zelletta è entrato nella villa insieme a Klaudia Poznanska e Natalia Paragoni per schiarirsi le idee una volta per tutte. La location scelta per questa ultima esterna appare diversa rispetto a quella che aveva caratterizzato la fine del percorso di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni lo scorso febbraio.

Le scelte previste per il 27 maggio

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne diffuse da Raffaella Mennoia, Andrea è stato il primo a recarsi in villa insieme alle sue corteggiatrici. Sarà poi la volta delle colleghe, le quali a loro volta hanno già ridotto il campo: Angela Nasti trascorrerà del tempo insieme a Luca Daffrè e Alessio Campoli mentre per Giulia Cavaglià resteranno Manuel Galiano e Giulio Raselli. Registrata quest'ultima esterna chiarificatrice, sarà poi la volta della scelta.

Essa avverrà agli studi Elios di Roma e andrà in onda di pomeriggio, nel tradizionale orario dedicato a Uomini e donne. Il Vicolo delle News ha reso noto che tale appuntamento è previsto per il 27 maggio e che la scelta avverrà per tutti e tre nello stesso giorno. Per attendere la messa in onda su Canale 5, considerando che siamo indietro di circa due settimane, i telespettatori dovranno però attendere l'inizio di giugno.