Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, Un posto al sole, in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 e ambientata nello storico palazzo Palladini. Sono disponibili nuove anticipazioni da lunedì 20 fino a venerdì 24 maggio ricche di colpi di scena.

Gli spoiler rivelano che Franco potrà ritrovare il sorriso con la moglie dopo essere venuto a conoscenza dell'arresto di Gaetano, grazie alla testimonianza del complice Balan. La famiglia Boschi meriterà un periodo di serenità ma si avvertiranno le tensioni dopo ciò che è avvenuto tra Ciro e Angela (Claudia Ruffo).

Il comportamento inaspettato di Ciro nei confronti di Angela

Il pugile ha provato a dare un bacio alla signora Boschi assumendo un comportamento inaspettato e tale situazione metterà a disagio la figlia di Giulia.

Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 maggio

I problemi amorosi saranno un'altra tematica presente nella famiglia Boschi, che dovrà fare i conti con ulteriori ostacoli pronti per complicare la situazione. Ciro (Vincenzo Alfieri) si è preso una cotta per la moglie dell'amico e tale retroscena sarà determinante per compromettere il rapporto con Franco. Quest'ultimo ha mostrato massima fiducia nei confronti del pugile dandogli l'opportunità di venire ad abitare alla Terrazza.

Il coach riesce a scoprire la verità sul conto dell'amico

Si creeranno delle incomprensioni e Franco (Peppe Zarbo), dopo aver fatto una serie di valutazioni, scoprirà che il pugile ha perso la testa per Angela ed è questo il motivo per il quale si avvertirà un certo imbarazzo tra Ciro e la consorte del Boschi.

Franco penserà di dover intervenire in questo intreccio amoroso e vorrà risolvere la questione con l'intento di giungere a un chiarimento con l'amico. L'uomo sarà pronto per affrontare la situazione con Ciro nella speranza di mettere fine a questa storia imbarazzante.

Le incomprensioni tra Andrea e Arianna a causa della scelta della donna di portare la pistola al bar

Il padre di Bianca rimarrà deluso dal comportamento dell'amico e vorrà giungere allo scontro nella speranza di ritornare alla normalità.

Le tensioni continueranno all'interno della terrazza per altri inquilini, come dimostra il caso di Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti). I coniugi Pergolesi non riusciranno a trovare una via d'uscita in merito alla decisione della donna di prendere il porto d'armi. Andrea riterrà che sia passato il pericolo di rapine al caffè Vulcano, ma la signora Pergolesi sarà sicura di fare la scelta giusta portando con sé la pistola al bar.

Infine, Marina dovrà trovare un'escamotage per liberarsi di Alberto.