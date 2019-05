Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi su Canale 5 per una puntata che vedrà come protagonista Riccardo Guarnieri. Il cavaliere negli ultimi mesi ha frequentato diverse dame ma nessuna di loro, per diversi ragioni, lo ha davvero 'conquistato'. Per questo motivo oggi pomeriggio vedremo l'uomo chiedere alla redazione qualcosa di inaspettato: richiamare Ida Platano nel programma per vedere se un ritorno di fiamma potrà essere possibile.

La dama aveva dato l'addio al programma qualche settimana fa, dopo avere tentato a lungo di conquistare il suo ex. Vedere Riccardo alle prese con nuove frequentazioni l'aveva spinta ad andarsene per evitare ulteriori sofferenze. Ma questa decisione potrebbe ora essere rivista: Ida oggi pomeriggio sarà presente nel parterre femminile e il fatto causerà nuove discussioni in studio.

Uomini e donne, anticipazioni: Ida preferisce riflettere

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata odierna si concentrano sulla richiesta di Riccardo Guarnieri alla redazione: Ida Platano potrà tornare per capire se un ritorno di fiamma è ancora possibile.

Anticipazioni Uomini e donne, oggi: un nuovo confronto tra Roberta e Riccardo

In effetti la dama sarà presente oggi in studio e siederà davanti al suo ex fidanzato. Come riporta il portale "Vicolo delle News, la donna non darà una risposta definitiva e chiederà di riflettere in merito alla proposta. Gianni Sperti interverrà spiegando che Guarnieri si è reso conto di non avere trovato un vero interesse nelle dame conosciute nel parterre, motivo per cui ha deciso di fare un passo indietro. Anche Stefania avrà qualcosa da ridire, auspicandosi che Ida non accetti la richiesta.

Ma la più pungente contro Guarnieri sarà Roberta, che ricorderà come più volte in passato lui abbia negato qualsiasi interesse vero la sua ex fidanzata. E le dichiarazioni della Di Padua porteranno ad un nuovo scontro con il cavaliere, nel quale verrà tirato in ballo lo schiaffo di qualche settimana fa.

I post di Ida Platano su Instagram

Il sito Witty Tv ha pubblicato alcune immagini relative alla puntata odierna del Trono Over di Uomini e donne.

In esse si vede Ida Platano accomodarsi nel parterre femminile, vicino a Gemma Galgani, al termine della discussione con Riccardo Guarnieri. Alla fine deciderà di riprovarci con il suo ex? In attesa di scoprire l'evoluzione del caso, sembra che sia ritornato il sereno nella vita della Platano. Non va infatti dimenticato che, fin dalla rottura avvenuta qualche mese fa, lei aveva sognato un ritorno di fiamma con Guarnieri. Anche i recenti post pubblicati su Instagram riconducono in questa direzione.

Positività e sogni vengono infatti sottolineati nella didascalia dell'ultima foto della dama che scrive: "Non dire mai che i sogni sono inutili, perché è inutile la vita di chi non sa sognare".