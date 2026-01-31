Gli spoiler degli episodi finali di Io sono Farah previsti nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Farah crederà che Tahir sia morto quando verrà colpito da un colpo di pistola per difendere Mehmet. La protagonista scoprirà solo in un secondo momento che il suo amato aveva finto di morire per rifarsi una vita insieme a lei lontano dalla criminalità.

Farah vuole costituirsi per la morte di Ali Galip

Tahir organizzerà una trappola ai danni di Orhan grazie alla complicità di Mehmet, Bekir e Yilmaz. Il criminale informerà la polizia che in cambio vuole che Farah venga scagionata dall'accusa di aver posto fine alla vita di Ali Galip.

Il piano non piacerà alla protagonista, la quale apparirà decisa a costituirsi per il delitto. Al contempo, la dottoressa trascorrerà dei lieti momenti insieme a Tahir e il figlio Kerim che potrà finalmente frequentare la scuola e gli amichetti. Bade, nel frattempo, deciderà di raccontare tutta la verità sulla morte di Ali Galip a Mehmet. Quest'ultimo accetterà di aiutare suo fratello Tahir e Farah a uscire dai problemi.

Farah scopre che Tahir non è morto

Gli spoiler rivelano che Tahir affronterà senza il giubbotto antiproiettile Orhan, che verrà ripreso da una telecamera nascosta. I due uomini daranno vita a un violento parapiglia. Il criminale farà scudo con il proprio corpo a Mehmet, tanto da venire colpito all'addome da uno sparo.

Tahir crollato a terra verrà accudito dal fratello maggiore mentre Farah disperata lo pregherà di non morire poiché è in attesa di suo figlio.

Qualche giorno dopo, Mehmet organizzerà degli anomali funerali per Tahir. I telespettatori scopriranno che il criminale aveva finto di morire per poter avere il via libera per rifarsi una vita lontano dalla Turchia insieme a Farah e i bambini. Il poliziotto porterà la protagonista di un'abitazione dove incontrerà il suo amato.

Mehmet ha scagionato Tahir

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Io sono Farah andati in onda a fine gennaio su Canale 5, Orhan e Ali Galip hanno incastrato Tahir, accusandolo del grave ferimento di Mehmet, che è finito in ospedale in gravi condizioni.

Il criminale è stato arrestato mentre Farah ha subito delle vessazioni da parte di Behnam. Il pubblico ha assistito ad un salto temporale di un anno. Mehmet si è risvegliato dal coma ed ha scagionato Tahir, che è uscito di prigione. L'uomo ha rintracciato Farah, scoprendo che abita insieme a Behnam. L'uomo ha deciso di rapire la protagonista per capire come mai ha dato una seconda chance al rivale. Il criminale ha scoperto che Farah è riconoscente a Behnam perché ha salvato la vita a Kerim con il suo midollo osseo.