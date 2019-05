Recentemente l'attore Gianmarco Saurino è stato protagonista di un'intervista alla trasmissione 'Verissimo', condotta dalla presentatrice Silvia Toffanin con la quale ha parlato dei suoi progetti lavorativi. Il protagonista della serie televisiva 'Che dio ci aiuti', dove interpreta il ruolo dell'avvocato Nico Santopaolo, ha rivelato alcune curiosità in merito alla sua vita privata. L'attore sta vivendo un momento importante nella sua carriera lavorativa e ha conquistato l'atteso successo, soprattutto per merito della fiction nella quale recita al fianco di Elena Sofia Ricci.

Saurino ha voluto porre l'accento in merito ai ruoli interpretati e la popolarità la deve alla figura dell'avvocato Nico Santopaolo, che è tornato a interpretare nel corso di questa stagione su Rai Uno. La quinta stagione della fiction Che Dio ci aiuti ha ottenuto un buon livello di ascolti, al punto che ha ottenuto la meritata riconferma. Oltre al ruolo di Nico, non si può dimenticare il personaggio di Massimo nella seconda stagione della Serie TV 'Non dirlo al mio capo', dove ha ritrovato il collega Lino Guanciale.

Questi sono i lavori televisivi maggiormente ricordati dal pubblico ma non si deve dimenticare che ha anche fatto parte del cast di altre due miniserie. Si tratta di 'Questo non è il mio paese' e 'C'era una volta studio Uno', dove ha fatto coppia con Diana Del Bufalo. La partecipazione a queste fiction si è rivelata fondamentale nella carriera di Saurino pronto per mettersi a confronto con ulteriori progetti lavorativi.

Ha parlato dell'attuale fidanzata alla quale è legato

Nel corso della chiacchierata con la Toffanin, Saurino ha sottolineato di vivere un momento importante nella sua vita sentimentale.

Ha rivelato di essere fidanzata da alcuni anni: si tratta della prima volta nella quale l'attore parla della vita privata. Gianmarco Saurino ha spiegato che è fidanzato da circa due anni ma non ha voluto svelare il nome della fortunata ma ha precisato che la compagna non fa parte del mondo dello spettacolo. L'attore non ha detto il nome della fidanzata ma ha raccontato delle curiosità alla conduttrice di Verissimo.

Il ringraziamento speciale

Ha sottolineato che nella sua vita c'è una donna che lavora nella città di Firenze.

Saurino ha continuato l'intervista nel salotto di Silvia Toffanin facendo un ringraziamento speciale alla compagna. Gianmarco Saurino ha fatto notare di aver incontrato la fidanzata nel momento giusto, un periodo nel quale c'è stata una svolta nella sua carriera lavorativa. L'attore foggiano che la compagna gli ha dato i giusti consigli, facendolo rimanere con i piedi per terra.