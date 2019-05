Sabato 4 maggio Gianmarco Saurino, protagonista della longeva serie televisiva 'Che Dio ci aiuti', ha rilasciato un'intervista alla trasmissione 'Verissimo' dove ha parlato di molte tematiche. L'attore ha parlato del momento importante nella sua carriera lavorativa in quanto ha ottenuto un grande successo grazie all'interpretazione dell'avvocato Nico Santoapolo nella fiction Rai. Nel corso di questi anni Saurino è divenuto un personaggio chiave di questo prodotto televisivo, se si considera che c'è stata l'uscita di scena da parte di alcuni attori.

L'attore in questa stagione ha preso parte a due fiction di successo molto seguite dal pubblico, come Che Dio ci aiuti 5 e 'Non dirlo al mio capo 2'. Gianmarco Saurino ha avuto modo di ritrovare il collega Lino Guanciale con il quale ha condiviso il set di Che Dio ci aiuti. L'avezzanese ha lasciato la serie per impegnarsi in altri progetti lavorativi ma, nonostante ciò, i due amici si sono ritrovati in Non dirlo al mio capo. In questa fiction, della quale Guanciale è protagonista indiscusso dalla prima stagione con Vanessa Incontrada, entrambi gli attori hanno interpretato il ruolo di legali.

Il ruolo dell'avvocato nel mondo della fiction

L'interpretazione dell'avvocato sembra essere particolarmente adatta all'attore classe 1992 che ha vestito i panni di Massimo. Si tratta di un personaggio dal passato complesso e intenzionato a vendicarsi nei confronti di Enrico Vinci. Dunque queste due serie televisive che hanno fatto notare il talento di Gianmarco Saurino, il quale ha dimostrato la voglia di mettersi a confronto con qualsiasi tipo di personaggio: ha preso parte anche a due mini fiction di successo, come 'Questo è il mio paese' e 'C'era una volta studio uno'. Alcuni giornali hanno definito Gianmarco Saurino come l'erede di Lino Guanciale, vista l'uscita del personaggio di Guido con la presenza di Nico.

La stima nei confronti di Lino Guanciale

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, Saurino ha avuto modo di concentrarsi sul rapporto con il collega Lino Guanciale verso il quale ha una profonda stima. L'interprete foggiano ha speso parole di stima nei confronti del collega che, con il corso del tempo, è divenuto un grande amico. Saurino ha definito l'avezzanese come "un fratello maggiore" e lo considera molto bravo, come dimostrano le tante fiction alle quali ha preso parte Lino Guanciale.

Infine Gianmarco Saurino ha fatto notare di voler lavorare nel cinema ma non ha svelato i suoi progetti. Dunque ci sono i presupposti per poter considerare l'attore nato a Foggia come uno dei protagonisti indiscussi della fiction di Rai uno.