Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni dell'amatissima soap Il Segreto che, nelle trame iberiche in onda dal 6 al 10 maggio, vedono come protagonisti centrali non solo Severo e la sua guerra senza fine con Molero ma anche Isaac. Il Guerrero, infatti, viene informato dal medico del carcere che la situazione di Elsa è grave a causa di un'aggressione mirata contro di lei messa in atto da un uomo pagato da Antolina. Isaac è disperato per la sua amata e, quando arriva a casa, si infuria contro la Ramos e la minaccia con le prove dell'omicidio del fratello di Elsa, Jesus.

Dalle anticipazioni spagnole relative al periodo dal 6 al 10 maggio emerge che Severo vuole far esplodere una bomba al silo del riso.

Anche se Antolina sa bene che è stato lui a togliergli la vita, è però intimorita dal fatto che ha compreso che il marito è ormai determinato a rovinarla anche a proprio discapito. Antolina lascia le chiavi di casa a Marcela e se ne va finalmente dal paese. Elsa esce dal carcere e viene accolta con affetto da tutti i paesani.

Maria Elena accetta di sposare Fernando e di rimanere a Puente Viejo

Fernando e Maria Elena confermano la loro intenzione di convolare a nozze a Puente Viejo e di rimanere a vivere alla Casona.

La Montenegro è molto preoccupata per questo perché teme che il giovane Mesia possa essere soggetto a qualche attacco di nervi. La sua futura moglie, però, gli fa un regalo imprevisto: la casa di Maria e Roberto denominata La Habana.

Prudencio ha dei dubbi su come gestire la questione dei debiti di Severo e ne parla con Marchena. Poi Prudencio riceve la visita di Lola che si scusa per il suo comportamento sfuggente. Mentre lei ed il suo interlocutore affrontano la questione, non riescono ad arrivare ad un punto perché, in quel frangente, arriva la telefonata di Saul. Quest'ultimo gli chiede di concedere ancora un anno di tempo a Severo per pagare il suo debito.

Severo prepara la sua vendetta

Santacruz, intanto, incontra gli artefici e gli altri uomini di Molero ai quali fornisce i materiali per costruire una bomba che faccia saltare in aria l'intero silo in cui la Montenegro nasconde il riso per far aumentare a dismisura il suo prezzo e non permetterle così di pagare il suo debito. La dark lady ignora per il momento che Prudencio gli ha concesso un altro anno per saldarlo. Irene si rende conto che suo marito è inquieto ma non comprende quale ne sia il motivo dal momento che anche lui è consapevole che, per il momento, non verranno sfrattati.

Prudencio è riconoscente a Marchena di non avere detto nulla del nuovo accordo stabilito con Severo, cioè di aver concesso al latifondista un altro anno per pagare il suo debito. L'unica condizione che aveva posto per dirglielo era, infatti, che Francisca non ne venisse a sapere niente. Marchena però quando si trova da solo beve e sembra preoccupato. In modo apparentemente improvviso, egli appare alla villa e chiede della signora. Mauricio non sembra sorpreso della sua presenza.

L'uomo infatti, è una spia della Montenegro e rivela alla donna del nuovo accordo stretto da Prucencio con Severo.

Intanto Santacruz attende nel luogo stabilito gli uomini che ha ingaggiato per far saltare in aria il silo e si dispera nel vedere che essi non arrivano. Facendo la spia alla dark lady, Marchena non solo ha ottenuto la sua libertà ma ha fatto in modo che la donna riuscisse a far fallire il piano del suo nemico.

Elena Kant ospite alla riunione delle donne

Irene dice ad Adela che sarebbe utile parlare, nella prossima riunione delle donne, dei loro diritti dopo sposate. Attualmente infatti, esse, li perdono dopo il matrimonio diventando un'altra proprietà del marito. Per affrontare l'argomento, viene invitata Elena Kant, molto competente in questo campo.