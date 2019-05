C'era grande attesa, oggi 8 maggio, per il fatidico matrimonio di Pamela Prati. La showgirl doveva finalmente coronare il suo sogno d'amore con Mark Caltagirone, dopo che per settimane e settimane era stata addirittura messa in discussione l'esistenza di quest'uomo. Un matrimonio che ha riempito le pagine di tutti i settimanali di Gossip e cronaca rosa ma che tuttavia non verrà più celebrato. La manager della Prati, infatti, ha fatto sapere che oggi non ci sarà nessun matrimonio e intanto piovono delle pesanti accuse contro Eliana Michelazzo e Pamela Pericciolo (le due manager) da parte di Emanuele Trimarchi, ex protagonista di Uomini e donne che faceva parte della loro agenzia.

Annullato il matrimonio di Pamela Prati di oggi

Nel dettaglio, dopo tutti i rumors e le indiscrezioni di queste ultime ore, Eliana ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto dichiarando alle pagine del sito del settimanale Oggi, che non ci sarebbe più stato il matrimonio previsto per questa giornata.

Pamela Prati cancellate le nozze

Il motivo? La Prati non starebbe bene fisicamente e nel corso di queste settimane avrebbe perso più di 12 chili. Insomma la manager della showgirl ha ammesso che non starebbe affatto bene e che in questo momento non se la sentirebbe di coronare il suo sogno d'amore con Mark Caltagirone, che attualmente si troverebbe ancora all'estero ma che starebbe rientrando in Italia per stare al fianco di Pamela in questi giorni difficili.

Inutile dire che dopo la cancellazione del matrimonio previsto per la giornata di oggi, in moltissimi hanno continuato ad avere il sospetto che nulla di quello che Pamela e le sue manager avessero raccontato fino a questo momento corrispondesse alla verità dei fatti.

La Prati si è chiusa in un religioso silenzio ma sembrerebbe che il prossimo sabato potrebbe essere tra le protagoniste di Verissimo, dove finalmente potrà raccontare la sua versione dei fatti.

Le accuse contro le due manager di Pamela Prati

Intanto, però, sulle due manager della Prati piovono delle accuse da parte di Emanuele Trimarchi, ex corteggiatore di Uomini e donne, il quale ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Chi', dove dice che per un anno ha fatto parte dell'agenzia gestita da Eliana e Pamela e che ad un certo punto ha pensato anche al suicidio.

Emanuele ha raccontato che una volta entrato nella loro agenzia è stato manipolato dalle due donne, al punto che gli davano direttive su come vestirsi e con chi parlare al telefono. 'Loro ti catturano, ti manipolano psicologicamente', ha dichiarato Emanuele nell'intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini, aggiungendo che secondo lui anche la Prati sarebbe vittima di questa 'setta'.