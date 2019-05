Nuovo spazio sul popolare sceneggiato spagnolo “Il Segreto” ambientato a Puente Viejo che non smette di stupire. Nella puntata numero 1.991, che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, Marcela Del Molino e Matias Castaneda verranno scossi da una bruttissima notizia. Il nuovo medico Alvaro Fernandez metterà al corrente la nuora di Emilia delle pessime condizioni di salute della figlia Camelia. Marcela, dopo essere guarita dalla varicella, verrà a conoscenza che la sua bambina dovrà essere sottoposta ai dovuti accertamenti medici il più presto possibile, a causa di un’infezione grave al cervello.

Marcela e la figlia contagiate dalla varicella, Elsa si prende cura degli ammalati

Le anticipazioni riguardanti i prossimi episodi italiani non sono positive, perché rivelano che gli abitanti di Puente Viejo verranno contagiati da una gravissima epidemia. Purtroppo tra gli ammalati ci saranno anche Marcela e la figlia Camelia. Ad aiutare il dottor Zabaleta ci penseranno, in particolar modo, Elsa e Tiburcio, che avendo già avuto la varicella da bambini, inizieranno a prestare servizio all’ospedale da campo allestito per non far avvicinare gli infermi ai cittadini ancora sani.

La Laguna, grazie al lavoro che svolgerà, migliorerà la sua reputazione rovinata di recente a causa di Antolina, per averla accusata di essere la colpevole del suo aborto. Nonostante ciò, l’ex fidanzata di Isaac farà i conti con il nuovo medico Alvaro Fernandez, ovvero l’uomo che ha soccorso la Ramon nel momento in cui ha perso il figlio che aspettava.

Il Fernandez si scaglia contro la Laguna, la disperazione della Del Molino

Il sostituto di Zabaleta si scaglierà contro la Laguna senza nemmeno conoscerla, accusandola di essere un’assassina di bambini.

Nel frattempo la Del Molino, grazie alle dovute cure mediche ricevute, si riprenderà, ma, pur essendo guarita, dovrà continuare a stare lontana dal marito Matias, per non fargli contrarre il virus ancora in corso. La situazione sarà più complicata per la nipote di Emilia e Alfonso, visto che, a causa dell’eccessiva temperatura corporea, passerà intere giornate a dormire. Nonostante ciò, Elsa rassicurerà la madre della piccola, dicendole che potrebbe avere soltanto bisogno di riposare più del dovuto.

Alvaro, anche in questo caso, litigherà con la Laguna, visto che non avrà nessuna intenzione di far tornare la piccola Camelia dai genitori. Successivamente il Fernandez farà sprofondare in preda alla disperazione totale Marcela, proprio quando si era tranquillizzata, grazie ad Elsa, comunicandole che la sua bambina potrebbe avere l’encefalite.